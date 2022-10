ANTHEA Turner et la co-star de Blue Peter se réunissent 30 ans plus tard dans un cliché très rare – et les fans disent tous la même chose.

Le présentateur de télévision, 62 ans, et Diane Louise Jordan, également âgée de 62 ans, ont travaillé ensemble sur la populaire émission pour enfants au début des années 90.

Anthea Turner et la co-star de Blue Peter ont l'air incroyable alors qu'ils se réunissent après 30 ans

Anthea et Diane ont présenté Blue Peter ensemble entre 1992 et 1994.

Au cours du week-end, le couple s’est réuni dans le centre de Londres lors d’un événement où Diane a parlé de son projet The Making of Black Britain.

Anthea avait l’air décontractée dans un pull en cachemire rose et un jean en denim bleu.

Pendant ce temps, Diane a opté pour un pull oversize crème et des leggings blancs.

Le couple a posé pour des photos ensemble et Anthea a partagé les photos avec ses abonnés Instagram.

Dans la légende, la star a parlé de l’incroyable podcast de son copain.

Anthea a déclaré aux fans: « Quelques photos du week-end – Meilleur dimanche avec ma belle amie @dianelouisejordan à @oasiswaterloo, elle parlait avec @steve_chalke de son projet @themakingofblackbritain.

“Ce qui, pour être honnête, est une passion, un mouvement et la raison pour laquelle elle est descendue sur cette terre.





“Au début des années 90, lorsque nous présentions Blue, Peter DiDi m’a dit” Ce que vous devez comprendre, Pollyanna (mon surnom) est ici en Grande-Bretagne, je suis jamaïcain et en Jamaïque, je suis britannique, alors qui suis-je, où est-ce? l’enfant né britannique de première génération appartient-il ?

«C’était une graine et à travers de nombreux rebondissements, elle a lancé le 22 avril The Making of Black Britain, dédié à aider les gens de tous horizons à comprendre qui ils sont, où ils se trouvent dans le monde et comment ils ont contribué à cette île unique que nous appelons maison, mais surtout pourquoi nous sommes tous inextricablement liés.

“Veuillez aller sur le site Web pour en savoir plus, vous voudrez peut-être même partager vos propres souvenirs que j’ai, DiDi et moi avons le même âge et parlons ouvertement et librement de” comment c’était ” .”

Les fans se sont précipités dans la section des commentaires pour dire à quel point ils étaient beaux – et avaient la même apparence qu’il y a de nombreuses années sur leurs écrans.

D’autres aiment le fait qu’ils sont toujours copains.

L’un d’eux a dit: “Vous êtes tous magnifiques et si jeunes comme à l’époque de Blue Peter .”

Un autre a écrit : « Vous deux n’avez pas changé du tout. Tu étais super sur Blue Peter.

Un troisième a ajouté: “J’adore le fait que vous soyez de véritables amis après toutes ces années. Nous entendons tellement d’histoires sur des présentateurs de télévision qui ne s’aiment vraiment pas à l’écran. .”

Anthea a présenté Blue Peter pendant deux ans au total – entre 1992 et 1994.

Pendant ce temps, Diane a été animatrice de 1990 à 1996.