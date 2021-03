Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks se rassemblent tard pour battre les Clippers de Los Angeles

Giannis Antetokounmpo a marqué 36 points et a déclenché une course de clôture de 9-0 pour aider le rallye des Milwaukee Bucks à battre les Clippers de Los Angeles 105-100 dimanche pour leur cinquième victoire consécutive.

Les Bucks ont gagné pour la première fois en 11 matchs cette saison alors qu’ils étaient à la traîne après trois quarts.

La tentative de match nul potentiel de Kawhi Leonards à 3 points a rebondi sur la jante avant avec environ quatre secondes à jouer. Khris Middleton a obtenu le rebond et l’a scellé avec deux lancers francs à 2,1 secondes de la fin.

Après que le sauteur de Leonard ait donné à Los Angeles une avance de 100-96 avec 4:01 à jouer, les Clippers n’ont plus marqué.

Antetokounmpo a marqué au moins 35 points en quatre matchs consécutifs. Il est le premier joueur des Bucks à faire cela depuis Kareem Abdul-Jabbar du 6 au 14 janvier 1973.

Middleton a ajouté 19 points, six rebonds et huit passes. Leonard a marqué 25 points pour mener les Clippers.

Après sept points de retard au quatrième quart, les Bucks ont repris l’avance 101-100 quand Antetokounmpo a effectué deux lancers francs avec 1:57 à faire.

Les Clippers ont eu le ballon avec une chance de prendre la tête à trois reprises après cela, mais n’ont pas pu se convertir. Paul George a raté un lay-up contesté avec 1:35 à jouer. Leonard a raté une tentative de 3 points avec 1:05 à faire. George a raté un essai à 3 points avec environ 44 secondes à jouer.

Khris Middleton a ensuite trouvé Antetokounmpo pour un dunk pour le porter 103-100 avec 10,3 secondes à jouer. Antetokounmpo a intensifié la cour pour célébrer alors que les Clippers appelaient un temps mort.

Les Clippers ont pris une avance de 81-77 au quatrième quart après une course de 18-4 qui comprenait 12 points de Serge Ibaka, qui a terminé avec 15 points et 11 rebonds.

George a récolté 16 points, sept rebonds et sept passes pour les Clippers. Lou Williams a ajouté 14 points.

Middleton a marqué 19 points, Donte DiVincenzo 11 et Brook Lopez a ajouté 10 pour les Bucks. Antetokounmpo a obtenu 14 rebonds et cinq passes décisives.

TIP-INS

Tondeuses: Leonard et George ont porté Los Angeles en première mi-temps en marquant 30 des 48 points des Clippers. Ils ont reçu beaucoup plus d’aide en seconde période, en particulier d’Ibaka et de Williams. Mais tout s’est effondré au cours des quatre dernières minutes.

Chevreuils: Jrue Holiday est revenu à l’action après avoir manqué 10 matchs en raison des protocoles de santé et de sécurité de la NBA, bien qu’il ait montré des signes de rouille. Holiday est sorti du banc au milieu du premier quart et a terminé avec deux points et trois passes en 18 minutes. Les Bucks sont allés 5-5 dans les matchs manqués par Holiday.

SUIVANT

Tondeuses: A Boston mardi soir.

Chevreuils: Hébergez Denver mardi soir.