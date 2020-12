Le MVP en titre de la NBA à deux reprises, Giannis Antetokounmpo, a eu peur à peine quatre minutes après le début de la défaite de 112-102 contre les Mavericks de Dallas lorsqu’il s’est fait prendre dans les yeux lorsqu’il est entré en collision avec Dorian Finney-Smith.

Finney-Smith s’est précipité pour un rebond et s’est placé à l’intérieur sur Antetokounmpo. Les deux sont entrés en collision, la star de Milwaukee tombant sur le court. Le jeu continuant, il a dépassé la ligne de fond et s’est assis la tête dans ses mains avant que les Bucks n’appellent un temps mort.

La blessure n’a pas failli ralentir Antetokounmpo. Il est revenu et a marqué 25 points et tiré 10 rebonds. Khris Middleton a marqué 18 points tandis que Bobby Portis et DJ Wilson en avaient 14 chacun.

Une fois de retour au vestiaire, le médecin a vérifié mon œil, je me sentais bien. Je voulais aller jouer là-bas, dit-il. C’était le premier match de la saison. Je ne voulais pas jouer juste deux minutes et passer le reste du match. J’ai décidé de sortir, de continuer, de jouer avec mes coéquipiers et de profiter de ce premier match.

C’était bien d’être là-bas, bien d’y aller, de s’amuser avec mes coéquipiers et de concourir et de jouer à nouveau au basket.

L’entraîneur Mike Budenholzer a déclaré que le personnel médical essayait de décider s’il avait besoin de points de suture à l’œil. Coupe assez peu profonde. Ils l’ont collé ensemble. Il va bien. Juste un petit coup, un peu de sang. Je ne pense à rien de plus.

Luka Doncic et Maxi Kleber ont marqué 13 points chacun pour Dallas et Jalen Brunson en avait 10.

RAPTORS 111, HORNETS 100

À Charlotte, Matt Thomas a marqué 16 points et Terence Davis 13 pour les Raptors. La recrue Malachi Flynn a fait des débuts impressionnants, marquant neuf points sur trois trois points, y compris des tirs consécutifs de derrière l’arc au troisième quart. Flynn, le joueur de l’année de la conférence Mountain West lors de sa seule saison à San Diego State, a également obtenu quatre passes décisives.

La défaite a gâché les débuts des Hornets du vétéran Gordon Hayward et de la recrue LaMelo Ball. Hayward, qui a été échangé de Boston à Charlotte, a marqué 11 points. Ball, le troisième choix du repêchage, n’a pas marqué mais a obtenu 10 rebonds et quatre passes en 16 minutes.

JAZZ 119, SOLEILS 105

À Salt Lake City, Jordan Clarkson a marqué 19 points et Nigel Williams-Goss en avait 15 pour mener le Jazz over the Suns, sans le nouveau venu Chris Paul et Dario Saric.

Paul a raté le match avec une douleur à la cheville droite et Saric avait une douleur au quad droit.

Langston Galloway a marqué 17 et Devin Booker 16 pour les Suns. Deandre Ayton a récolté 11 points et 14 rebonds.