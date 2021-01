SALT LAKE CITY: Grant Antecevic a marqué 10 de ses 14 points en seconde période, Andre Kelly a récolté 11 points et neuf rebonds, et la Californie s’est remise d’un déficit de 15 points pour battre l’Utah 72-63 samedi soir.

Makale Foreman avait 12 points et Jarred Hyder a marqué 11 pour Cal (7-8, 2-6 Pac-12).

Foreman a frappé un 3 points avant que Hyder ne fasse des layups consécutifs dans une course de 7-0 pour ouvrir la deuxième mi-temps qui a tiré les Golden Bears à moins de cinq, et quelques minutes plus tard, Ryan Betley a frappé un 3 points puis en a fait 3. de 3 de la ligne des lancers francs pour déclencher une poussée de 17-4 qui a donné à Cal l’avance pour de bon. Kuany Kuany a frappé un 3 pour plafonner la poussée et fait 46-42 avec 12 minutes à jouer.

Antecevic a marqué 10 points, dont 3 consécutifs dans une manche 14-4 qui a poussé l’avance à deux chiffres à six minutes de la fin.

Timmy Allen a marqué 26 points et Pelle Larsson en a ajouté 12 pour l’Utah (5-6, 2-5).

Cal n’a fait que trois de ses 18 premières tentatives de placement et traîné par pas moins de 15 points avant d’entrer dans la pause, traînant 34-22. Les Bears, cependant, ont tiré 59% (17 sur 29) du terrain, dont 6 sur 13 derrière l’arc, en seconde période.

Utah a fait 1 sur 12 sur une distance de 3 points après la mi-temps.

