Antario Brown revient sur la bonne voie dans sa performance en carrière contre Akron – Shaw Local

AKRON, Ohio – C’est un jour qu’Antario Brown pense ne jamais oublier.

Ou peut-être pas, étant donné qu’il a fait quelque chose de similaire au lycée.

Le porteur de ballon junior du NIU a connu une journée remarquable samedi après-midi à Akron, totalisant 280 verges et quatre touchés pour souligner l’impressionnante victoire 55-14 des Huskies contre les Zips. Il a été nommé joueur offensif de la semaine du MAC West lundi.

«Je suis content pour moi. Cela a été un début lent pour moi lors des quatre premiers matchs de la saison », a déclaré Brown, qui n’a récolté que 339 verges au sol avant le match, dont une course de 80 verges contre Toledo. « Mais je suis tout simplement excité pour moi et mes gars de pouvoir remporter la victoire également.

«Je suis content pour moi. Cela a été un début lent pour moi lors des quatre premiers matchs de la saison. Mais je suis tout simplement excité pour moi et mes gars de pouvoir remporter la victoire également.

Les exploits de Brown, qui font suite à sa performance de 152 verges au sol lors de la difficile défaite 35-33 de la semaine dernière contre les Rockets, ont aidé NIU à mettre fin à une séquence de quatre défaites consécutives alors qu’il revient à DeKalb pour des matchs consécutifs à domicile contre l’Ohio et l’Est du Michigan. .

Mais le 280, qui est le total FBS le plus élevé jusqu’à présent cette saison, a rappelé des souvenirs au natif de Savannah, en Géorgie, mesurant 5 pieds 10 pouces et 219 livres.

« J’ai en quelque sorte fait quelque chose comme ça au lycée pendant ma première année », a déclaré Brown, faisant référence à ses années à Beach High School. « Il y en avait exactement 280, ce qui est drôle. »

Brown n’a pas révélé s’il avait également trouvé la zone des buts quatre fois au cours de ce match, mais il n’a eu aucune difficulté à la localiser contre les Zips, surtout au deuxième quart lorsqu’il a réussi des touchés de 66 et 58 verges pour enflammer le score des Huskies. Une folie de 28 points au deuxième quart qui a mis le match de côté après 30 minutes.

«Il faisait rater les gars, il était explosif et dynamique», a résumé l’entraîneur des Huskies Thomas Hammock. « J’aime la façon dont il a attaqué la semaine. Il se comportait comme s’il avait été amoché cette semaine à cause d’une blessure au genou la semaine dernière. Il vaquait à ses occupations et j’étais fier de lui.

Pour faire bonne mesure, Brown a ajouté à un après-midi déjà excellent avec des courses de TD de 46 et 50 verges dans les six premières minutes de la seconde mi-temps. Ses quatre tirs marquants étaient derrière le côté droit de la ligne NIU.

«J’adore ma ligne O, j’aime courir derrière (le tacle droit) Nolan Potter. C’est un excellent bloqueur. Ce côté droit représente une grande partie de notre attaque. Même le côté gauche l’est, mais je veux braquer les projecteurs sur Nolan Potter, c’est un excellent bloqueur. Il en va de même pour (au centre) Pete Nygra, (garde droit) John Champe et tous les autres.

Hammock a également fait l’éloge des gars à l’avant.

« Notre ligne offensive était exceptionnelle », a-t-il déclaré. « Ils ont bloqué… Cette équipe a accordé en moyenne 90 verges au sol par match et nous avons eu plus de 300 verges, et c’est tout à l’honneur de la ligne offensive. AB obtient évidemment le mérite, mais il n’a été touché qu’à 8 mètres (au-delà de la ligne de mêlée). Et puis, évidemment, vous devez gagner le match en tête-à-tête.

Alors que l’offensive du NIU était à la vitesse supérieure samedi – six des touchés de l’équipe mesuraient plus de 33 verges – Brown espère que c’est un signe de choses positives à venir pour lui et les Huskies alors que la seconde moitié de la saison débutera le week-end prochain.

« C’est toujours amusant de gagner, et ce match surtout parce que nous en avions besoin. Je mets juste l’équipe sur mon dos avec l’aide de gars comme Rocky (Lombardi), Kacper (Rutkiewicz), Trayvon (Rudolph). C’est toujours réconfortant parce que vous avez des gars autour de vous qui peuvent aussi réaliser ces jeux. Je crois que n’importe lequel de ces gars aurait pu jouer un match comme celui que j’ai eu aujourd’hui.