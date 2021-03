Le projet Antariksh, basé à Delhi, a publié le clip de son single récemment sorti, Quest. Varun Rajput, cerveau derrière le projet de rock progressif, estime que la chanson, qui l’a vu collaborer avec la guitariste de Megadeth Mary Friedman, avait besoin d’une vidéo d’animation, qui peut être interprétée de plusieurs façons.

«Je suis vraiment enthousiasmé par la façon dont les visuels et l’histoire complètent presque parfaitement la chanson et j’ai hâte que les gens du monde entier la voient et interprètent l’histoire à leur manière», a déclaré Rajput à IANS.

Il parle également de «l’expérience humiliante» qu’il a vécue en travaillant avec Friedman pour la chanson.

«La collaboration avec Marty Friedman s’est déroulée de manière surréaliste et presque bizarre lorsque je l’ai rencontré à l’aéroport de Delhi. J’ai en quelque sorte rassemblé le courage de lui demander s’il serait prêt à jouer un solo d’invité sur l’une de nos chansons », dit-il.

«Travailler et interagir avec lui a été une expérience vraiment humiliante et enrichissante car il est une personne si modeste et affable», ajoute Rajput.

Pour Marty, il s’agissait de sa troisième collaboration avec un groupe indien, et il est clair pourquoi il aime collaborer avec des musiciens indiens, surtout quand il parle de son amour pour la musique de Pandit Ravi Shankar.

«En tant qu’enfant, j’ai appris beaucoup de sens de la mélodie et des choses rythmiques à partir de la musique de sitar. Je n’ai appris que la surface, rien de profond, et je n’ai certainement rien maîtrisé de ce que j’ai appris. Mais cela m’a appris à trouver des choses que j’aime et à voler juste ces choses. Je l’ai fait avec de la musique de nombreuses autres cultures. Jouant dans un vrai projet indien, le but pour moi était juste de passer à travers sans que personne ne dise: « Ce mec est un faux! Il se ridiculise en essayant de jouer avec de vrais Indiens », nous dit Marty.

«Quelque chose à propos de Varun m’a donné l’idée qu’il était la vraie affaire, et une fois que j’ai entendu la chanson dans laquelle j’étais. La chanson était vraiment bien pensée et je pouvais sentir que Varun et son groupe y mettaient beaucoup d’énergie et de soins. le détail », ajoute-t-il.