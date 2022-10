Ant Middleton SLAMS SAS: Who Dares Wins et révèle laquelle de ses stars controversées il aurait battu dans un combat

TOUGH guy Ant Middleton n’est pas du genre à se faire insulter.

Et après que son remplaçant SAS: Who Dares Wins, Rudy Reyes, l’ait qualifié de “misogyne”, l’ancien agent des forces spéciales est prêt à avoir son mot à dire.

Ant Middleton blâme son remplaçant SAS: Who Dares Wins, Rudy Reyes, pour avoir ruiné l’émission C4[/caption]

Dans une interview exclusive, Ant a accusé l’US Navy Seal d’avoir ruiné l’émission de Channel 4 qu’il a présentée à l’écran – et a déclaré qu’il connaissait des stars qui l’avaient refusée parce qu’elle était devenue trop réveillée.

Il a fustigé: «SAS est beaucoup plus doux maintenant. Je ne le regarde pas.

“Beaucoup de célébrités m’appellent et me disent qu’on leur a demandé de faire l’émission mais qu’elles ne le feront pas, en partie par loyauté envers moi et en partie parce qu’elles disent : ‘Qu’est-ce que j’en retirerais ? C’est devenu mou’.

«Je suis vraiment choqué qu’ils puissent encore l’appeler SAS: Who Dares Wins parce que l’instructeur en chef est un ancien marine. Ce ne sont pas des forces spéciales de niveau 1 – ils n’ont pas cette formation ou cet état d’esprit que nous avons.

“Mon Twitter explose un dimanche soir quand l’émission est en cours. Je reçois des tweets disant : ‘Ant, quand vas-tu revenir ?’ C’est écrasant.

“Les gens pensent que vous pouvez simplement mettre une autre personne devant la caméra, mais c’est vraiment difficile à livrer et à donner l’impression d’être authentique. Il n’y a qu’un seul Ant Middleton.

Ant, 42 ans, a reçu la botte de SAS par Channel 4 l’année dernière d’affilée pour sa conduite personnelle.

Son remplaçant Rudy, 50 ans, insiste Ant, ne lui avait jamais traversé l’esprit jusqu’à ce qu’il l’entende dire du mal de lui dans une interview le mois dernier.

Ant, qui faisait partie de la programmation originale de l’émission lors de sa première diffusion en 2015, a déclaré : « Vous savez quoi ? En fait, j’avais hâte de rencontrer Rudy, puis il a évoqué toutes ces choses passées, disant que j’étais misogyne.





« J’ai pensé, wow. Tu sais, je n’avais même jamais parlé au type ni mentionné son nom.

“J’ai plus faim maintenant”

“Je peux accepter certaines choses que les gens disent de moi mais je ne suis pas misogyne. Ma femme m’a dit : ‘Si quelqu’un passait cinq minutes avec toi, il saurait que ce n’est absolument pas bien, car tu ne traites jamais personne avec un manque de respect.’

“Je ne connais pas Rudy, donc je ne le déteste pas et je ne l’aime pas, mais je sais qu’il faut l’éviter maintenant à cause de cet article malheureux.”

Depuis l’interview de Rudy, Ant s’est moqué de lui sur les réseaux sociaux – retweetant des insultes visant l’homme dur et plaisantant sur le fait que Rudy était une version “plus laide” de lui.

Ant ajoute: “Je m’amuse un peu avec mes abonnés Twitter à propos de Rudy.

« Je ne prends pas ça trop au sérieux. Le public me plisse donc je m’amuse juste un peu de manière ironique.

Mis à part leurs barbes verbales, qui, selon Ant, gagnerait dans un combat?

Ant, avec un sourire effronté sur son visage, dit : « Je pense que Rudy a une soixantaine d’années, n’est-ce pas ?

“Près de 60 ? Eh bien, il a une cinquantaine d’années de toute façon, et écoutez, je respecte mes aînés. Je ne voudrais pas décrocher, mais j’ai 42 ans, alors oui, j’ai dix bonnes années sur lui.

Cela fait 19 mois qu’Ant a appris qu’il avait été renvoyé par Channel 4 de la franchise à succès après des mois de tension dans les coulisses entre lui et l’équipe de production.

Avec cinq enfants, Ant Middleton n’a plus rien prévu[/caption]

Ant et Emilie, qui se sont mariés en 2006, ont quatre enfants ensemble[/caption]

Le catalyseur est venu lorsque Ant a qualifié de manière controversée les manifestants de Black Lives Matter de «racaille». Il a supprimé le tweet, s’est excusé et a dit qu’il regrettait de l’avoir fait.

Mais Ant insiste sur le fait qu’il est beaucoup plus satisfait depuis qu’il a quitté la série qu’il a aidé à faire un succès retentissant – et dit que sa femme Emilie a remarqué la différence.

Le couple a quatre enfants – Shyla, 15 ans, Gabriel, 13 ans, Priseis, sept ans et Bligh, six ans – tandis que Ant a également un fils Oakley, 21 ans, issu d’une relation précédente.

Il explique : « Je suis tellement plus heureux, et c’est vraiment étrange parce que ma femme a dit la même chose. Je ne suis pas une personne négative, mais j’avais l’habitude d’entrer dans un état d’esprit négatif et de le ramener chez moi après le tournage.

“Me faire virer de la série a nettoyé mon placard, et les gens me connaissent pour qui je suis maintenant que la poussière est retombée. J’ai appris des leçons vraiment positives qui m’ont rendu plus fort, meilleur et plus motivé. J’ai plus faim maintenant.

Et l’emploi du temps d’Ant est plus chargé que jamais.

Sa popularité en Australie a explosé après avoir rejoint le line-up de leur version de SAS et il se prépare à animer une nouvelle émission télévisée Down Under intitulée Million Dollar Island.

Il a également sa liste croissante de livres de motivation les plus vendus et s’est lancé dans la fiction l’année dernière. Avec plus d’un million d’exemplaires vendus à ce jour, il s’apprête à augmenter les ventes exceptionnelles avec la publication de son deuxième roman en novembre.

Thriller Red Mist suit son héros d’action vaguement autobiographique Mallory, l’ancien justicier des forces armées à qui les lecteurs ont été présentés dans le best-seller Cold Justice de l’année dernière.

Ant dit fièrement : « Je suis auteur depuis cinq ans maintenant et ça ne ralentit pas.

“La télévision va et vient, mais quand je serai parti depuis longtemps, j’espère que quelqu’un prendra mon livre sur l’étagère, essuiera la poussière et le lira.”

RETOUR À LA TÉLÉ

Mais Ant n’a pas exclu un retour à la télé britannique et dit qu’il travaille également sur un passage au cinéma.

Il explique : « Il est temps pour moi de revenir à la télévision britannique et je me sens obligé de revenir. Il y a eu quelques opportunités, mais elles n’ont pas eu raison.

“Je ne veux pas seulement retrouver mon visage à la télévision pour le plaisir – ça doit être quelque chose de percutant avec un message derrière.

“Je suis dos à dos dans le journal jusqu’en 2024, mais il y a quelques projets télévisés en cours que je pourrais filmer l’année prochaine.

« Ce sera plus grand et meilleur que SAS. Je monte constamment.

«Il y a aussi des conversations très excitantes à propos d’un film. C’est un rôle principal dans un film britannique.

“Le ciel est la limite avec le jeu d’acteur, parce que je m’immerge complètement dans tout ce que je fais.”

Ant sait très bien qu’il ne pourrait pas consacrer la moitié de sa charge de travail si ce n’était du soutien de sa femme bien-aimée, Emilie, qu’il a épousée en 2006.

Il dit : « Ma femme est une femme incroyable. Elle n’aime pas les feux de la rampe et nous sommes des opposés polaires – c’est pourquoi nous nous entendons si bien.

“Je peux sortir et m’immerger complètement dans ce que je fais, car elle est de retour à la maison en tenant le fort, qui est le travail de tous les emplois, et ne me donne aucune distraction.”

Malgré son image machiste, Emilie est-elle la vraie patronne de la relation ?

Sans hésiter, il répond : « Non, c’est moi le patron.

« Je n’aime pas appeler ça traditionnel, mais vous savez, elle aime être à la maison, s’occuper des enfants et les voir grandir.

“Elle est frustrée quand les gens confient leurs enfants à d’autres personnes pour qu’ils s’en occupent.

“Les gens se disent ‘Oh, vous et votre femme devez vivre avec le temps’, mais nous sommes une famille très capable et compatible en raison des traditions que nous avons. Être une famille traditionnelle fonctionne pour nous.

Alors que certains dans le monde éveillé d’aujourd’hui mettraient volontiers les mâles alpha à la ferraille, Ant jure qu’il est loin de devenir une relique.

Ant n’a pas exclu un retour à la télé britannique et dit qu’il travaille également sur un passage au cinéma[/caption]

Ant se moque de Rudy sur les réseaux sociaux et retweete des insultes visant l’homme dur[/caption]

Il déclare : « Les modes politiquement correctes vont et viennent, mais le rôle du mâle alpha est extrêmement important.

« Au moment où vous éliminez cela, toute la société s’effondre.

« Pourquoi pensez-vous que nous en sommes là aujourd’hui ? À cause du travail éreintant que les mâles alpha ont effectué.

Alors que lui et Emilie sont plus que satisfaits de leurs rôles clairement définis à la maison, Ant admet qu’il y a eu un obstacle sur la route au début de leur relation, car sa femme a dû s’habituer à toute l’attention féminine qui se présentait à lui. .

Ant révèle: «Quand cela a commencé, elle a eu du mal avec ça, pour être juste. Mais ce n’est qu’une infime partie de ce que le succès résume.

“Plus vous réussissez, plus le tas de conneries auquel vous devez faire face est gros. Elle me fait confiance et elle ne lit certainement pas mes DM – elle n’a pas le temps.

« Vous pensez que je suis occupé ? Ma femme a toute une maisonnée à gérer. Il y a la gymnastique, le tennis, le football – sa vie est maniaque.

Avec cinq enfants, Ant n’a pas de plans pour plus – “J’ai eu le coup, j’ai fini!” – mais il admet que les enfants sont la seule chose qui révèle une fissure dans son extérieur de dur à cuire.

Il dit : « Les enfants font définitivement ressortir mon côté le plus doux, d’où la raison pour laquelle j’en ai autant.

« Je me vois comme un homme traditionnel, comme un protecteur de l’innocence des enfants.

« Lorsqu’ils ne sont pas protégés ou qu’ils sont vulnérables, je trouve cela extrêmement difficile. Les enfants sont ma kryptonite.