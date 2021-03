Ant Middleton rompt le silence sur SAS: Who Dares Wins Axe après 5 ans de spectacle

Ant Middleton s’est exprimé après avoir été remarquablement écarté de Channel 4.

Des nouvelles ont émergé après que la star du SAS: Who Dares Wins, 40 ans, a été vivement critiquée en juin de l’année dernière lorsqu’il a qualifié les manifestants de Black Lives Matter de «racaille absolue».

Maintenant, Ant, 40 ans, a eu son mot à dire sur Twitter.

La star de la télévision a insisté sur le fait qu’il était «heureux» de laisser quelqu’un d’autre relever le défi après ses cinq années de succès dans l’émission.

S’adressant aux fans, Ant a déclaré qu’il pensait avoir réalisé tout ce qu’il espérait dans le format télévisé.

Il n’a pas hésité à abandonner, il «travaillait sur» de nombreux «autres formats» en préparation.







«Après cinq ans dans l’émission, j’avais l’impression d’avoir réalisé tout ce que je pouvais avec le format», a-t-il écrit sur Twitter.

«Il y a tellement d’autres formats sur lesquels je travaille maintenant qui me semblent plus adaptés à qui je suis aujourd’hui.

«Ce fut une expérience brillante de participer à cette émission, mais je suis honnêtement heureux de laisser entrer du sang neuf et d’y apposer sa propre empreinte.»







Ant a été propulsé sous les feux de la rampe en tant qu’instructeur en chef de la série télévisée SAS: Who Dares Wins de Channel 4.

Au fil des ans, l’instructeur a greffé un public fidèle de 318k sur Twitter.

L’aventurier avait occupé le poste de 2015 jusqu’à ce qu’il découvre qu’il a été renvoyé lundi.

Déjà deux séries SAS ont été tournées avec la star et les scènes captivantes seront diffusées plus tard cette année.







Cela vient après que la star ait été écartée de sa soi-disant conduite personnelle avec les patrons de la télévision, The Mirror a découvert.

Un porte-parole de Channel 4 a déclaré au Mirror: «Ant Middleton ne participera pas à la future série de SAS: Who Dares Wins. À la suite d’un certain nombre de discussions que Channel 4 et Minnow Films ont eues avec lui au sujet de sa conduite personnelle, il est devenu clair que nos points de vue et nos valeurs ne sont pas alignés et que nous ne travaillerons plus avec lui.

Auparavant, Ant s’était excusé 24 heures après avoir qualifié les manifestants de Black Lives Matter de « racaille absolue » l’année dernière.

À l’époque, il a déclaré: «Je voudrais juste clarifier un tweet que j’ai publié le week-end et supprimé immédiatement une fois que je l’ai relu et que je me suis rendu compte qu’il pouvait offenser.







«J’ai publié un tweet ou retweeté une vidéo de la violence, de la terreur et du chaos qui se passaient dans les rues de Londres. Dans ce tweet, j’ai mentionné le BLM et l’EDL et le mot «écume». À aucun moment je n’ai appelé la racaille BLM et comparé les deux organisations. Je veux que cela soit vraiment très clair.

« Le mot racaille a été utilisé pour décrire les personnes dans la vidéo qui étaient violentes, qui semaient la terreur dans les rues de Londres et donnaient un mauvais exemple à nos générations futures. »

Il a suscité une nouvelle indignation en mars lorsqu’il a jeté le doute sur le fait que le coronavirus était une menace sérieuse pour la société dans une publication Instagram.

Récemment, Ant est revenu sur nos écrans pour interviewer l’actrice Rebel Wilson pour sa série Straight Talking sur Sky.