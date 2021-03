Ant Middleton quitte SAS: Who Dares Wins après des discussions sur la «conduite personnelle» avec Channel 4 | Actualités Ents & Arts

Ant Middleton a quitté SAS: Who Dares Wins, et Channel 4 a déclaré qu’il ne travaillerait plus avec la star à la suite de discussions sur sa « conduite personnelle ».

L’ancien soldat des forces spéciales a fait l’objet de critiques en 2020 pour ses commentaires sur la Les vies des Noirs comptent protestations et COVID-19[feminine restrictions.

SAS: Who Dares Wins voit des civils faire des exercices d’entraînement militaire pour tester leur force physique et mentale, avec Middleton l’instructeur en chef depuis son lancement en 2015. Il a également une spin-off de célébrités qui a vu des stars comme Joey Essex, Prix ​​Katie, Anthea Turner, John Fashanu et Wayne Bridge participent.

Restez positif 💪💪 – Ant Middleton (@antmiddleton) 1 mars 2021

Après cinq séries, Middleton a déclaré qu’il était «temps de passer à autre chose» de l’émission à succès et le diffuseur a publié un communiqué annonçant son départ.

« Ant Middleton ne participera pas à la future série de SAS: Who Dares Wins », indique le communiqué de Channel 4.

« Suite à un certain nombre de discussions, Channel 4 et Minnow Films ont eu avec lui en ce qui concerne sa conduite personnelle, il est devenu clair que nos points de vue et nos valeurs ne sont pas alignés et que nous ne travaillerons plus avec lui. »

En mars de l’année dernière, Middleton a fait marche arrière sur les commentaires qu’il avait faits sur la crise des coronavirus après avoir exhorté ses adeptes des médias sociaux à continuer comme d’habitude et à ne pas « être un mouton ».

La star, qui compte plus de 300 000 followers sur Twitter et plus d’un million sur Instagram, a également déclaré qu’il ne pensait pas devoir s’isoler car il est « fort et capable ».

:: Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Il a déclaré plus tard qu’il avait été « un peu insensible à l’ampleur, à l’ampleur, de la crise qui se passe au Royaume-Uni ».

Plus tard dans l’année, la star a de nouveau été critiquée après avoir semblé qualifier les manifestants de Black Lives Matter de « racaille absolue » alors qu’il se plaignait de « l’extrême gauche » et de « l’extrême droite » descendant dans la rue.

Il a ensuite supprimé le tweet et s’est excusé, affirmant qu’il était « antiraciste et anti-violence ».

Middleton accueille également la série Straight Talking, qui le voit sortir les célébrités de leur zone de confort. Jusqu’à présent, il a voyagé dans le désert namibien avec Liam Payne de One Direction, et Mexique avec l’actrice Rebel Wilson.