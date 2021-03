Ant Middleton dit SAS: Who Dares Wins est une «émission de téléréalité gérée et inauthentique» alors qu’il s’éloigne | Actualités Ents & Arts

L’ancien soldat Ant Middleton a riposté au sujet des allégations de Channel 4 selon lesquelles il avait rompu ses liens avec lui en raison de sa « conduite personnelle ».

Le radiodiffuseur avait déclaré dans un communiqué cette semaine qu’il ne travaillerait plus avec Middleton parce que « nos points de vue et nos valeurs ne sont pas alignés ».

Mais la star de SAS: Who Dares Wins a déclaré qu’il avait déjà décidé de quitter le programme car il était devenu une « émission de télé-réalité ».

Il a déclaré à Good Morning Britain: «Tout est de la fumée et des miroirs.

«Du dernier épisode de SAS: Who Dares Wins, quand j’ai filmé le dernier épisode, c’est devenu une sorte de télé-réalité à moitié scénarisée.

«Le contrôle total a été pris … pour la santé et la sécurité.

« Et après ce spectacle, j’ai dit: » Je ne vais plus filmer, j’en ai fini avec SAS: Who Dares Wins « . »

SAS: Who Dares Wins voit des civils faire des exercices d’entraînement militaire pour tester leur force physique et mentale, avec Middleton l’instructeur en chef depuis son lancement en 2015.

Il a également un spin-off de célébrités qui a vu des stars comme Joey Essex, Prix ​​Katie, Anthea Turner, John Fashanu et Wayne Bridge participent.

Middleton a déclaré: «Au fil des ans, la patrouille du PC est intervenue, la patrouille réveillée est intervenue, au point où nous ne pouvons rien dire, nous ne pouvons pas être nous-mêmes.

« Et ça a été tellement contrôlé et géré et tellement inauthentique maintenant que j’ai décidé de m’en éloigner. »

Il a ajouté: « Ce n’est pas Dancing On Ice. Ce n’est pas un Celebrity Big Brother, même s’il est transformé en ça … C’est une émission de télé-réalité maintenant. »

Middleton a déclaré: « Je voulais me séparer d’une manière saine et positive. Et ils savaient que j’allais.

« Et tout d’un coup, ils ont largué cette bombe … (que) j’ai été expulsé. Et finalement, ce qu’ils font, c’est qu’ils protègent leur marque. »

En juin, l’ancien soldat des forces spéciales s’est excusé d’avoir évoqué Les vies des Noirs comptent manifestants comme « racaille absolue » tout en se plaignant de « l’extrême gauche » et de « l’extrême droite » descendant dans la rue.

Middleton a déclaré qu’il était « antiraciste et anti-violence » après avoir supprimé le tweet.

Il a également dû s’excuser d’avoir exhorté les gens à « continuer comme d’habitude », malgré les restrictions gouvernementales visant à limiter la propagation de COVID-19[feminine.

Il a dit à ses adeptes des médias sociaux de ne pas « être un mouton » et a déclaré qu’il ne croyait pas que les conseils du gouvernement de s’isoler lui étaient appliqués parce qu’il était « fort et capable ».

La star, qui compte plus de 300 000 followers sur Twitter et plus d’un million sur Instagram, a déclaré avoir été « un peu insensible à l’ampleur, à l’ampleur, de la crise qui se passe au Royaume-Uni ».

Un porte-parole de Channel 4 a déclaré: «Notre décision de ne pas renouveler le contrat d’Ant Middleton et de ne plus travailler avec lui était uniquement basée sur sa conduite personnelle hors caméra et n’est pas liée à sa personnalité à l’écran.

« SAS: Who Dares Wins continuera d’être aussi difficile que jamais. »