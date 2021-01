La star de SAS Who Dares Wins, Ant Middleton, a fait l’éloge de Rebel Wilson, affirmant que l’actrice n’avait « peur de rien » après sa perte de poids de 40 livres.

Ant a appris à connaître intimement la star australienne après avoir relevé ensemble un défi épuisant au Mexique dans le cadre de la prochaine émission de télévision Sky Ant Middleton & Rebel Wilson: Straight Talking.

L’actrice de Pitch Perfect Rebel a subi une énorme transformation corporelle au cours des 12 mois et selon Ant, les téléspectateurs verront une autre facette de sa personnalité dans leur nouvelle émission de télé-réalité.





(Image: Sky UK Ltd)



S’exprimant dans la nouvelle émission Virgin Radio de Graham Norton, Ant a déclaré: « Elle est plus grande que nature, elle est sensible mais Rebel sait ce qu’elle veut, elle le poursuit et elle utilise tous les traits positifs qu’elle a pour obtenir ce qu’elle veut. .

« Mais elle n’a pas peur d’aller dans ces endroits dangereux – cet épisode vous permet de voir un côté complètement différent d’elle. »

Rebel a parlé de son voyage inspirant de perte de poids à Ant après s’être retrouvés bloqués avec seulement un 4×4, un sac à dos et l’un l’autre pour la compagnie.





(Image: Sky UK Ltd)



En 2020, Rebel a annoncé qu’elle traversait une « année de santé » et a promis de changer ses habitudes alimentaires et d’être en bonne santé.

Le changement a été lancé en 2019 lorsque Rebel a perdu huit livres en quelques jours tout en répétant les routines de danse énergiques pour les chats.

La star a déclaré que cela l’avait inspirée à commencer à envisager de faire plus d’exercice à long terme.

La décision est intervenue lorsque l’actrice a admis qu’elle avait eu tendance à « trop manger » dans le passé – ce qui avait eu un impact sur sa carrière à Hollywood.







(Image: rebelwilson / Instagram)







(Image: Getty Images Amérique du Nord)



«Je sens littéralement que je dois me transformer physiquement parce que c’est très difficile pour les gens d’imaginer [me in serious roles] pour une raison quelconque – même si nous sommes dans une industrie très imaginative.

« Je sens que je dois physiquement vous montrer que je suis différent et que je suis transformé pour aider à transformer ma carrière. »

À la fin de l’année, Rebel a révélé qu’elle avait atteint son objectif de poids de 165 lb.

Partageant ses meilleurs conseils aux abonnés, Rebel a déclaré: « Je suis dans une position chanceuse … J’ai accès à des entraîneurs personnels vraiment incroyables, mais je veux que vous sachiez que la majorité de l’exercice que j’ai fait cette année vient de me promener. C’est gratuit, tu peux le faire, c’est sûr. «