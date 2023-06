Ant Middleton claque SAS: Who Dares Wins patrons après la suppression du choc du programme

ANT Middleton a critiqué les patrons de SAS: Who Dares Wins, après la suppression du programme.

Récemment, il a été confirmé qu’ils éliminaient le précieux spectacle d’entraînement militaire, lancé en 2015.

Ant Middleton a critiqué les patrons de SAS: Who Dares Wins après la suppression du choc du programme

Ant a été licencié et remplacé par le marin américain Rudy Reyes dans l'émission

Et cela survient deux ans après que son célèbre instructeur en chef, Ant Middleton, 42 ans, a été licencié pour ce qui a été décrit comme sa « conduite personnelle ».

Ant s’est maintenant tourné vers les médias sociaux pour critiquer la suppression du programme et a déclaré: «Lorsque vous perdez le capitaine à la barre, vous perdez la direction et vous vous écrasez et coulez! Il n’y a qu’un seul capitaine… »

Il a également partagé un autre tweet, en écrivant simplement : « Let that SINK in… » suivi d’un emoji clignotant.

Certains des fans d’Ant ont sauté dans les commentaires pour dire que la série « n’était plus la même » après son départ.

L’un d’eux a écrit : « Nous savions tous que cela arriverait », tandis qu’un autre a ajouté : « J’ai arrêté de regarder après votre départ, les Américains criards et les histoires sanglantes ne sont pas pour moi, je suis passé à la version australienne à la place ! »

Un troisième a fait écho: «Histoire vraie», et un quatrième a ajouté: «Je savais que SAS WDW était en sursis dès que vous avez quitté Ant. Je n’ai plus jamais regardé la série après votre dernier épisode et je sais que beaucoup d’autres ont ressenti la même chose. CH4 détruit qui se montrent.

Après avoir été exclu de la série, Ant a été remplacé par l’acteur et ancien US Marine, Rudy Reyes, 51 ans.

Channel 4 a réussi à esquiver la menace de privatisation plus tôt cette année, mais les craintes se sont maintenant tournées vers les revenus publicitaires.

Il devrait chuter jusqu’à 20% pour les stations, et les initiés pensent que C4 aura plus de mal à résister que les autres.

Les inquiétudes ont encore augmenté la semaine dernière lorsqu’un redémarrage de l’émission C4 Four Weddings a été annulé à la toute dernière minute.

Un initié de la télévision a déclaré: «Perdre une émission aussi célèbre est un signe inquiétant pour C4 car elle fait face à un avenir incertain sur un marché qui sera difficile même pour les plus grands diffuseurs et services de streaming.

« Bien que le spin-off people de l’émission se poursuive, perdre la version civile sera inquiétant étant donné qu’il s’agit de l’une des marques les plus connues de la chaîne. La peur maintenant est que cela puisse être un signe des choses à venir.