SAS: La star de Who Dares Wins, Ant Middleton, a attaqué la version britannique de l’émission dans une diatribe cinglante sur Instagram.

L’ancien soldat a été limogé par Channel 4 pour son comportement inapproprié, où quatre membres d’équipage se sont manifestés et ont affirmé qu’il avait fait des «commentaires obscènes et suggestifs».

@ antmiddleton / Instagram

Ant Middleton a frappé la version britannique de SAS: Who Dares Wins[/caption]

Ant est actuellement en train de filmer la version australienne de la série et a partagé une photo de lui-même tenant une grande épée devant ses collègues instructeurs sur place à Sydney.

La star au franc-parler, âgée de 40 ans, a légendé la photo: «Vous pouvez maintenant voir exactement ce contre quoi je me bats ces deux dernières années!

«Je me battrai toujours pour l’authenticité et contre tout agenda politique imposé à mon travail! Je continuerai à le combattre avec une épée préparée sans jamais avoir peur de mener la charge!

«Malheureusement, j’ai combattu cette bataille seul et vous pouvez clairement voir maintenant que j’ai été poussé avant de sauter… Je ne suis pas et ne serai jamais un homme OUI donc si vous voulez du vrai, alors vous savez où venir!

Canal 4

L’ancien soldat est actuellement Down Under en train de filmer la version australienne[/caption]

«Énorme respect et gratitude envers @ channel7 ici en Australie pour m’avoir redonné le contrôle de mon émission et avoir fait de BY FAR l’émission la plus difficile et la plus authentique de la planète! Tellement fier de faire partie de la famille!

En mars, Ant a déclaré avoir été abandonné par Channel 4 après avoir dénoncé les patrons de l’émission pour avoir transformé SAS: Who Dares Wins en une «émission de télé-réalité».

L’ancien soldat des forces spéciales a déclaré qu’il était «vraiment déçu» de ses anciens payeurs et que ces «coups de tête» l’avaient poussé à quitter la série.

Ant, 40 ans, a déclaré que l’émission – qui est basée sur le processus de sélection brutal du SAS pour rejoindre l’unité d’élite – n’était pas ce qu’elle était lorsqu’elle a commencé en 2015.

Ant a déclaré en exclusivité au Sun: «Je pense qu’en fin de compte, ce qui s’est passé, c’est que les gens qui font la série et moi avons des opinions très différentes sur où la série a commencé et où elle se déroulera dans le futur.

«Quand j’ai commencé à faire le spectacle et que j’étais impliqué depuis le début, c’était très simple et à la base c’était de montrer quelle était la sélection des forces spéciales.

«Et je suis triste de dire que ces dernières années, les producteurs de l’émission en ont dérivé et c’est devenu plus une émission de télé-réalité que je ne me sens à l’aise.

«J’ai décidé de m’en éloigner, c’est clair Channel 4 et je me suis brouillé dessus et c’est regrettable. Je me suis heurté à une partie de l’équipe, mais finalement, c’est par passion pour ce que je voulais faire et c’est faire le meilleur spectacle possible.

Sept

Any dit qu’il a des « coups de tête » avec certains membres de l’équipe de Channel 4[/caption]

Ant a été informé de la décision soudaine quelques semaines avant la diffusion de la dernière série et le père de cinq enfants a déclaré que la façon dont sa sortie avait été gérée l’avait laissé «vraiment déçu» par la chaîne et la société de production Minnow Films.

Ant quitter le spectacle vient après plusieurs gaffes très médiatisées au cours des 12 derniers mois.

Le vétéran a démissionné de son rôle de cadet en chef de la Royal Navy l’été dernier, après que les patrons aient été mécontents de son tweet maintenant supprimé sur les manifestations de Black Lives Matter.

Il s’est excusé après avoir qualifié les manifestants de Black Lives Matter de «racaille absolue», se plaignant que «l’extrême gauche» et «l’extrême droite» de la Ligue de défense anglaise descendent dans la rue.

Pennsylvanie

L’entraîneur de SAS Billy Billingham (extrême droite) a rompu son silence la semaine dernière à propos de la sortie d’Ant[/caption]

Il a déclaré plus tard qu’il était «antiraciste et anti-violence» après avoir supprimé le tweet.

Ant a également fait la une des journaux en mars 2020, lors de la publication d’un message vidéo «dur-amour» sur les réseaux sociaux exhortant ses abonnés à continuer comme d’habitude malgré le coronavirus.

Channel 4 a déclaré qu’il ne fonctionnerait plus avec le héros de guerre décoré en raison

à sa «conduite personnelle».

Dans un communiqué, la chaîne a déclaré: «Il est devenu clair que nos opinions

et les valeurs ne sont pas alignées.





«Pendant ce temps, les patrons de la série essaient désespérément de retenir les hommes durs de célébrités restants sur SAS: Who Dares Wins, après qu’Ant Middleton ait quitté la série de manière sensationnelle.

L’entraîneur de SAS Billy Billingham a rompu son silence la semaine dernière à propos de la sortie d’Ant – et a déclaré qu’il n’était pas «plus grand que le spectacle».

L’ancien militaire – de son vrai nom Mark – est apparu vendredi dans Good Morning Britain pour parler de la version australienne de l’émission.