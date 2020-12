Ant Middleton et sa femme Emilie ont profité d’un salaire de 1,1 million de livres sterling – avec d’énormes bénéfices grâce à ses apparitions à la télévision au cours des 18 derniers mois.

Le couple a décroché sa manne après avoir réalisé près de 2 millions de livres sterling de bénéfices dans leur société Middleton Global.

De nouveaux comptes pour cette entreprise, mis en place par le couple en 2014, révèlent un dividende de 1.089.980 £ divisé 50/50 – ce qui signifie qu’ils ont chacun mis en banque 544990 £ pour les nouveaux comptes qui ont duré 18 mois et se sont terminés le 31 mars de cette année (2020) .

Le paiement est rapporté dans une note aux comptes et la société énumère sa ligne de travail comme «représentation médiatique».

Les comptes révèlent également que l’entreprise a conservé un bénéfice de 821 779 £ après avoir payé le dividende à la paire.

Depuis le paiement, les Middleton ont transféré la propriété de leur entreprise à Middleton Global Group, l’une des trois entreprises créées par eux l’année dernière.

L’ancien soldat Ant, 39 ans, apparaît dans les émissions à succès de Channel 4, notamment SAS: Who Dares Wins et Celebrity SAS. L’émission est également lancée avec une série dérivée en Australie.

Le changement de fortune et l’énorme succès sont bien loin du moment où Ant a volé de l’argent dans la tirelire de sa fille pour payer une pinte de lait.

Le mois dernier, il a parlé de ses difficultés personnelles après sa sortie de prison en 2013, et il a dû changer sa vie après avoir volé l’argent de poche de sa fille.







Apparaissant sur le podcast ‘No Passion, No Point’ d’Eddie Hearne, il a déclaré: «Je me souviens que quand je suis sorti de prison, je me souviens avoir ouvert le frigo et n’avoir littéralement pas de lait pour les enfants et j’ai dû prendre le pot de ma fille et casser il s’ouvre et récupère les 20 pences et les 50 pences.

«J’ai dû littéralement accumuler tout cela pour obtenir deux pintes de lait jusqu’à ce que j’attende mon prochain chèque de paie et je me souviens avoir pensé: » Nous ne pouvons pas vivre comme ça, j’ai tellement à donner « .

«J’étais un opérateur des forces spéciales, je sais que j’ai un état d’esprit résilient et robuste et une façon de penser unique pour que cela ne se reproduise plus.

L’ancien militaire a révélé qu’il avait alors été inspiré pour changer de direction, et il a poursuivi d’autres projets pour se creuser hors du trou.







Il a ajouté: «Je suis passé de cela à l’écriture de mon premier livre, plus d’émissions de télévision, plus de livres, en faisant des tournées au Royaume-Uni. Je n’ai pas d’argent et maintenant j’ai de l’argent et je sais de quel côté je préférerais être.

Ant a purgé quatre mois de prison pour avoir agressé deux policiers devant une boîte de nuit il y a sept ans, et il se souvient encore du moment où sa peine a été prononcée.

Il a dit: «Je me souviens juste du moment où ce marteau est tombé.

«Je me souviens que ce poids avait été enlevé de mes épaules parce que je savais ce que je devais faire – je dois faire 14 mois.

«Le pire moment est de ne pas être capable de s’approprier une situation, je ne savais pas si j’allais avoir un an, deux ans, cinq ans. Lorsque vous avez le contrôle, vous pouvez en prendre possession. »

