Ant Middleton annonce la star de Celeb SAS, Matt Hancock, alors qu’il repère la principale erreur d’entraînement de MP

ANT Middleton a pris pour cible la star de Celebrity SAS, Matt Hancock, après avoir repéré l’erreur d’entraînement du député.

L’homme dur des forces spéciales, 42 ans, ne fait peut-être plus partie de l’émission de téléréalité de Channel 4, mais cela ne l’a pas empêché de garder un œil sur ses dernières recrues.

Simon Jones

Ant Middleton pense que Matt Hancock ira bien dans Celebrity SAS[/caption]

Getty

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de Hancock, 44 ans, qui échangeait Westminster contre le désert en Jordanie, Ant a répondu: “Oui. Je pense qu’il s’en sortira bien, tu sais. Je l’ai vu faire des pompes et sur la photo, il faisait mal les pompes. Alors j’ai pensé tout de suite, ‘Je viendrais te chercher. Je serais sur votre cas, Matt.

Le politicien a lancé une offensive de relations publiques depuis qu’il a été surpris en train de bécoter Gina Coladangelo dans son bureau pendant la pandémie de coronavirus.

Le scandale, qui l’a vu enfreindre les propres directives du gouvernement sur Covid, l’a amené à démissionner de son poste de secrétaire à la Santé.

Pendant ce temps, Ant a également visé son remplaçant SAS: Who Dares Wins Rudy Reyes après que l’Américain l’ait qualifié de “misogyne”.

Ant a accusé l’US Navy Seal d’avoir ruiné l’émission de Channel 4 qu’il a présentée à l’écran – et a déclaré qu’il connaissait des stars qui l’avaient refusée parce qu’elle était devenue trop réveillée.

Il a fustigé: «SAS est beaucoup plus doux maintenant. Je ne le regarde pas.

“Beaucoup de célébrités m’appellent et me disent qu’on leur a demandé de faire l’émission mais qu’elles ne le feront pas, en partie par loyauté envers moi et en partie parce qu’elles disent : ‘Qu’est-ce que j’en retirerais ? C’est devenu mou’.

«Je suis vraiment choqué qu’ils puissent encore l’appeler SAS: Who Dares Wins parce que l’instructeur en chef est un ancien marine. Ce ne sont pas des forces spéciales de niveau 1 – ils n’ont pas cette formation ou cet état d’esprit que nous avons.





“Mon Twitter explose un dimanche soir quand l’émission est en cours. Je reçois des tweets disant : ‘Ant, quand vas-tu revenir ?’ C’est écrasant.

“Les gens pensent que vous pouvez simplement mettre une autre personne devant la caméra, mais c’est vraiment difficile à livrer et à donner l’impression d’être authentique. Il n’y a qu’un seul Ant Middleton.

Ant, 42 ans, a reçu la botte de SAS par Channel 4 l’année dernière d’affilée pour sa conduite personnelle.

Son remplaçant Rudy, 50 ans, insiste Ant, ne lui avait jamais traversé l’esprit jusqu’à ce qu’il l’entende dire du mal de lui dans une interview le mois dernier.

Ant, qui faisait partie de la programmation originale de l’émission lors de sa première diffusion en 2015, a déclaré : « Vous savez quoi ? En fait, j’avais hâte de rencontrer Rudy, puis il a évoqué toutes ces choses passées, disant que j’étais misogyne.

« J’ai pensé, wow. Tu sais, je n’avais même jamais parlé au type ni mentionné son nom.

“Je peux accepter certaines choses que les gens disent de moi mais je ne suis pas misogyne. Ma femme m’a dit : ‘Si quelqu’un passait cinq minutes avec toi, il saurait que ce n’est absolument pas bien, car tu ne traites jamais personne avec un manque de respect.’

“Je ne connais pas Rudy, donc je ne le déteste pas et je ne l’aime pas, mais je sais qu’il faut l’éviter maintenant à cause de cet article malheureux.”

INSTAGRAM/ANT MIDDLETON

Ant Middleton a cinq enfants[/caption]