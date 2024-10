Ant Melder, partenaire créatif de Cocogun, présente des œuvres d’art à l’exposition « Rubbish Fantastic » – Brief de campagne

| PAR Ricki Green |

Hier soir, Ant Melder, partenaire créatif de Cocogun, sous son pseudonyme artistique @RubbishFantastica dévoilé sa collection d’art provocateur, satirique et drôlement inapproprié, dans une exposition intitulée « Ce n’est pas de l’art, c’est juste un tas de coqs et de jeux de mots ». L’exposition, à la Coma Gallery de Chippendale, présentait 74 œuvres de peinture, de poésie et de céramique.

Des invités du monde de la publicité et d’ailleurs ont entendu Melder parler de l’importance du jeu décomplexé dans la créativité. « L’art et la vie peuvent souvent être très sérieux », a-t-il déclaré. « Mais je pense qu’il devrait toujours y avoir de la place pour les idiots, les idiots, voire les puérils. En fait, ce genre de choses, comme le rôle du bouffon de la cour à l’époque, peut être une manière obtuse de dire l’indicible, de souligner l’hypocrisie et de dire la vérité au pouvoir. Ou peut-être que je cherche juste des excuses pour toutes les photos de boutons ! »

En tant que célébration de la créativité, il était approprié que toutes les œuvres d’art et les produits vendus lors de l’événement collectent des fonds pour la bourse Cocogun pour les créatifs autochtones, car le but de la bourse est de créer des voies d’accès à l’industrie créative et d’aider à attirer davantage de personnes riches et diversifiées. perspectives sur le monde.

Les totaux finaux sont encore en train d’être calculés, mais Melder est enthousiasmé par les résultats : « Je ne suis clairement pas Rembrandt mais, pour le dire ainsi… Van Gogh a vendu un tableau au cours de sa vie – j’en ai vendu beaucoup plus ce soir. . Je dis juste !