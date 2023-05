Ant McPartlin vu avec un visage meurtri et enflé après une mauvaise chute sur Britain’s Got Talent

ANT McPartlin a été vu quitter Britain’s Got Talent avec une joue contusionnée et meurtrie après une mauvaise chute pendant les demi-finales en direct hier soir.

Le présentateur de télévision, 47 ans, se précipitait pour rejoindre Diversity sur scène lorsqu’il a glissé et a fait une chute, juste devant les juges et le public.

Ant Mcpartlin a affiché une vilaine ecchymose après être tombé sur scène lors des demi-finales de BGT hier soir

Ant a été vu rentrer chez lui dans un taxi depuis l’Hammersmith Apollo dans l’ouest de Londres lundi soir.

L’hôte a quand même réussi à sourire, malgré l’affichage d’une ecchymose douloureuse sur la joue.

Il a troqué son costume noir contre un polo bleu décontracté et un pantalon sombre pour le voyage de retour.

Les fans d’hier soir ainsi que les juges Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon et Bruno Tonioli ont été choqués quand Ant a glissé sur scène.

Dec a demandé à sa co-vedette s’il allait bien et il a répondu : « Je me suis mouillé et j’ai pété en même temps ! »

Amanda était également préoccupée par le questionnement : « Est-ce que votre coccyx va bien ? »

Ant a ensuite vu sa chute au ralenti et a plaisanté : « Je fais une réclamation ! C’était une étape très glissante.

Dec a ajouté: « Tu ferais mieux d’être avocat. »

BGT s’est ensuite assuré que les fans savaient qu’il allait bien, en écrivant sur son compte Twitter : « Ne vous inquiétez pas, Ant va bien ! »

Ceux qui regardaient à la maison se sont précipités pour le commenter, une personne écrivant : « Fourmi, ça aurait pu être méchant. Prends soin de toi. »

Un autre a déclaré: «Cela avait l’air si douloureux. J’espère que Ant va bien.

Et un troisième a commenté: « Je pense que ça fait plus mal qu’il ne pourrait montrer d’ecchymoses demain. »

Amy Lou – une chanteuse de Tipton, West Midlands, Musa Motha – une danseuse professionnelle de Londres et la chanteuse et musicienne Abi Carter-Simpson étaient les trois meilleures de la nuit dernière.

Musa a été couronné vainqueur et les juges ont été obligés de choisir entre Amy et Abi, mais après une égalité des voix, le vote du public a été décidé, ce qui signifie qu’Amy a été élue.

Une Amy Lou enceinte a séduit les juges lorsqu’elle est montée sur scène avec son énorme baby bump pour sa première audition.

Les téléspectateurs ont vu la réceptionniste du salon de bronzage bercer sa bosse alors qu’elle naviguait avec quatre oui de Simon Cowell et du reste des juges célèbres.

Il a ensuite été révélé qu’Amy Lou avait en fait accouché quelques heures seulement après la diffusion de son audition sur ITV.

Elle est revenue sur scène pour les demi-finales avec une reprise de And I Am Telling You I’m Not Going, qui a de nouveau mis les juges debout.

Musa Motha est un danseur professionnel originaire de Johannesburg, en Afrique du Sud, mais qui vit maintenant à Londres.

À l’âge de 11 ans, on lui a diagnostiqué un type de cancer des os appelé Oesteosacorma et, pour sauver sa vie, il s’est fait amputer la jambe.

Lors de son audition originale, il a étonné le public du studio et les juges avec sa belle routine de danse sur le morceau Runnin de Naughty Boy et Beyonce.

L'hôte de Geordie a quand même réussi à sourire malgré la douleur

La star d'ITV a été vue quittant l'Hammersmith Apollo hier soir