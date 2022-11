Ant McPartlin s’en prend à Sue Cleaver dans un moment gênant I’m A Celeb

IL y avait de la tension dans la jungle lors du dernier épisode de I’m A Celebrity alors que l’hôte Ant s’en prenait à Sue Cleaver dans un moment loufoque.

L’échange tendu est survenu lors du procès de Matt Hancock et Owen Warner, où leurs camarades de camp ont pu venir regarder.

Au cours d’une partie du procès, basé sur le jeu télévisé à succès Who Wants To Be A Millionaire, où Matt et Owen ont appelé la star de Corrie Sue pour les aider en tant que “téléphonez un ami”.

L’actrice a paniqué qu’elle ne serait pas en mesure de trouver la bonne réponse et serait “humiliée”.

Au cours de l’échange gênant, Sue a déclaré: “Oh, s’il vous plaît, ne m’humiliez pas à la télévision.”

Ant a rapidement répondu en lui disant: “Oh, s’il te plaît, ne m’humilie pas à la télévision.”

Une Sue choquée a brusquement répondu: “Tu es mort pour moi!”

Sue a été appelée pour offrir son expertise l’année de la première diffusion de Coronation Street, mais s’est retrouvée de manière inattendue couverte de boue verte pendant le moment, comme celle de Matt et Owen.

Bien que Sue ait été en mesure de fournir aux garçons la bonne réponse, ils n’ont quand même réussi à remporter que 5 étoiles sur 11 possibles pour leur camp après avoir lutté tout au long de l’épreuve.





Pour Sue, son tourment ne s’est pas arrêté là après avoir été aspergée de peinture en poudre de différentes couleurs lors du défi Deals on Wheels avec Chris Moyles et Jill Scott.

Les trois étaient couverts de la tête aux pieds dans un assortiment de couleurs après la tâche et le rose était toujours évident dans les cheveux de Sue alors qu’Ant et Dec parlaient en direct au camp le lendemain matin.

