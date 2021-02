Ant McPartlin retient ses larmes après avoir surpris un professeur avec Dec le samedi soir à emporter

ANT McPartlin a retenu ses larmes après avoir surpris un enseignant dans Saturday Night Takeaway.

L’émission à succès ITV est revenue pour une nouvelle série ce soir et a vu Ant et la co-animatrice Dec commencer les choses en surprenant une enseignante appelée Cath avant sa retraite.

Cath est enseignante depuis 34 ans et va au-delà des attentes de ses élèves.

Le duo a mis en place « Operation Thank you Miss », enchaînant d’anciens élèves de sa carrière pour la surprendre.

Cela comprenait l’envoi de fleurs lors de son dernier premier jour d’école en septembre, le paiement de ses courses au supermarché et la décoration de sa classe.

Puis à Noël, d’anciens élèves ont décoré la salle de l’école et Jason Manford a été déguisé en Père Noël pour chanter avec une Cath sans méfiance.

De retour au studio, Cath n’arrivait pas à croire ce que ses anciens élèves avaient fait et qu’elle avait rencontré l’une de ses célébrités préférées.

Ant et Dec ont ensuite révélé que leur dernière surprise était une nouvelle maison statique, quelque chose que Cath avait économisé pendant des années à acheter.

Le professeur était submergé d’émotion et il semblait que Ant l’était aussi, car sa lèvre inférieure tremblait et ses yeux semblaient larmoyants.

Sa réaction émotionnelle n’est pas non plus passée inaperçue par les téléspectateurs à la maison, avec un écrit sur Twitter: « bénissez Ant en prenant des emosh. La lèvre inférieure tremblait là. Cela a dû être si difficile de ne pas sauter et de ne pas embrasser Mme Crawley. »

Un autre a tweeté: « Fourmi qui avait l’air d’essayer de ne pas se retrouver dans cette surprise #ThankYouMiss sur @itvtakeaway! »

Un troisième a ajouté: « Ant a failli fondre en larmes à ce moment-là! #SaturdayNightTakeaway #takeaway. »