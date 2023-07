Ant McPartlin laisse les défenseurs de l’environnement furieux après avoir demandé à pirater la « jungle » gâchant la vue sur le jardin d’un manoir de 6 millions de livres sterling

Ant McPartlin, hôte de I’M a Celebrity, a mis sur écoute les défenseurs de l’environnement en postulant pour pirater une jungle gâchant sa vue sur le jardin.

Ant, 47 ans, et sa femme Anne-Marie Corbett, 46 ans, veulent abattre six arbres dans leur manoir de sept chambres à 6 millions de livres sterling.

Getty

Ant McPartlin a mis sur écoute les éco-huards en postulant pour pirater une «jungle» gâchant une belle vue sur le jardin de son manoir de 6 millions de livres sterling à Londres[/caption] Kévin Dunnett

Ant et sa femme Anne-Marie veulent abattre six arbres dans leur manoir de sept chambres à 6 millions de livres sterling[/caption]

Ils espèrent abattre quatre cyprès, un pin de Weymouth et un if, bien qu’ils soient soumis à des ordonnances de protection des arbres.

Mais le couple a été accusé d’avoir décidé d’abattre des arbres sains sur un coup de tête.

Une lettre d’objection d’un groupe de résidents envoyée à leur conseil se lit comme suit : « Il semble que les arbres soient protégés par une ordonnance de préservation des arbres.

« Aucune justification n’est donnée pour l’abattage de ces arbres importants, autre que le souhait de la requérante de permettre le réaménagement d’une partie de son jardin.

« Il n’y a aucune suggestion que l’un des arbres soit dangereux ou malade.

« Le caprice personnel du demandeur ne doit pas l’emporter sur l’avantage pour la communauté et l’environnement de conserver ces arbres.

« Nous vous demandons donc de rejeter cette candidature. »

Ant et Marie ont emménagé dans la maison du sud-ouest de Londres en 2019, un an après leur rencontre, et se sont rapidement lancés dans une rénovation majeure.

Ils ont ajouté une piscine avec vestiaire de style victorien et deux extensions de plain-pied.

La maison de luxe de trois étages dispose également de cinq salles de réception, d’une grande cuisine ouverte, d’un cinéma, d’une véranda, d’un garde-manger, d’un dressing, d’un bureau et d’un bureau.

Mais le couple a récemment perdu une bataille avec les planificateurs pour démolir le double garage de la propriété et construire un remplacement avec un logement au-dessus.

Les planificateurs ont déclaré que cela ne cadrerait pas avec la zone de conservation.

Ant et le co-animateur Declan Donnelly, 47 ans, ont récemment signé un contrat de menottes en or de 30 millions de livres sterling pour rester avec ITV pendant encore trois ans.

Ant a été approché pour un commentaire hier.