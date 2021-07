Ant McPartlin et Anne-Marie Corbett ont l’air adorées dans les tribunes de Wimbledon alors qu’elles se blottissent derrière Jessie J

ANT McPartlin et Anne-Marie Corbett faisaient partie de la foule sur le court central de Wimbledon aujourd’hui, rejoignant les stars Jessie J, Stormzy, Lewis Capaldi et Olly Murs dans les tribunes.

Le présentateur de télévision, 45 ans, et sa fiancée ont présenté un spectacle adoré tout en se mêlant aux célébrités dans l’arène emblématique.

Suivez toutes les dernières nouvelles et mises à jour de Wimbledon ici

Getty

Le couple fiancé Anne-Marie Corbett et Ant McPartlin a eu un rendez-vous à Wimbledon aujourd’hui[/caption]

À un moment donné, Ant a réussi à s’arracher à Anne-Marie, 44 ans, et s’est levé pour discuter avec la pop star Lewis – l’Écossais bloquant la vue des autres VIP regardant le tennis.

Lewis était assis à côté du comédien Jack Whitehall et le couple était à une rangée de l’entraîneur de The Voice Olly et de sa petite amie Amelia Tank.

L’animatrice de Love Island Laura Whitmore et l’acteur primé aux Bafta Benedict Cumberbatch étaient d’autres célébrités qui ont assisté à l’affrontement en simple entre Ons Jabeur et Aryna Sabalenka.

Mais la présentatrice de télévision Ant et sa fiancée Anne-Marie ont été distraites l’une par l’autre, alors qu’elles prenaient des selfies et s’installaient dans un joli spectacle.

Getty

Anne-Marie et Ant ont pris des selfies lors de leur rendez-vous à Wimbledon[/caption]

Rex

On pouvait voir Jessie J assise devant Anne-Marie portant de grandes lunettes[/caption]

i-Images

Le couple était affectueux l’un avec l’autre dans le stand[/caption]

Getty

Le présentateur de télévision a ri avec le musicien Stormzy à SW19[/caption]

Getty

Ant a réussi à s’arracher à Anne-Marie pour discuter avec le chanteur Lewis Capaldi dans les tribunes[/caption]

Rex

Lewis était assis à côté de Jack Whitehall, devant Olly Murs et sa petite amie Amelia Tank[/caption]

Pennsylvanie

La légende de X Factor Olly Murs s’est assise avec la star de cinéma Benedict Cumberbatch[/caption]

Anne-Marie a été vue posant sa tête sur l’épaule de la star alors qu’il lui serrait le genou.

Le Sun a récemment révélé que le couple allait se marier lors d’une cérémonie discrète en août.

Le couple, qui s’est fiancé à Noël, se mariera à l’église devant leurs amis proches et leur famille.

L’acolyte de Ant, Declan Donnelly, 45 ans, devrait être son témoin lors du mariage religieux à Londres.

Getty

Le copain d’Ant, Dec, devrait être son témoin[/caption]

Une source a déclaré: « Aucun d’entre eux ne veut le razzmatazz d’un mariage dans le showbiz. Ils veulent juste leurs proches avec eux.

« Ce sera une cérémonie simple mais belle, sans l’éclat des projecteurs.

« Ils sont tous les deux extrêmement excités et ont hâte de se marier.

«Mais ils sont désespérés de garder un couvercle sur les choses. Ceux qui savent se sont fait dire que c’était top secret.

« Anne-Marie a déjà été pour son essayage de robe.









Le couple aurait envisagé de se marier à l’étranger, mais aurait pensé que cela était trop imprévisible à cause de Covid.

Le mariage contrastera fortement avec les noces somptueuses et étoilées d’Ant avec l’ex-maquilleuse de Strictly, Lisa Armstrong.

Ils se sont mariés en 2006 au Cliveden House Hotel, Bucks, devant 150 invités – suivi d’un immense feu d’artifice.