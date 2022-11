Ant McPartlin de I’m A Celebrity passe une journée avec son ami Dec et sa femme en Australie

ANT McPartlin a passé une journée avec son meilleur ami Dec Donnelly et la femme de Dec, Ali Astall, pendant une pause du tournage de I’m A Celebrity…

Le duo Geordie a semblé détendu alors qu’ils étaient rejoints par Ali lors de leurs déplacements dans le Queensland.

Éclaboussure

Ant arborait une chemise à fleurs pour la journée[/caption] Éclaboussure

Dec et Ali ont accompagné Ant à la collecte de fonds[/caption] Éclaboussure

Ant et Ali se sont frayé un chemin à travers la foule[/caption]

L’épouse d’Ant, Anne-Marie Corbett, n’a pas rejoint le gang alors qu’ils se dirigeaient vers un événement de collecte de fonds local.

La pause du camp a vu le trio profiter d’un événement appelé The Big Potty Party, qui a eu lieu près de l’endroit où la série ITV est actuellement en tournage.

Ant portait une chemise à fleurs et un short blanc pour la journée ensoleillée, terminant le look avec quelques nuances et un sac pour homme.

Comme Ant, Dec a également opté pour une chemise jazzy, associée à un short bleu et des curseurs noirs

En savoir plus sur Je suis une célébrité JUNGLE DEHORS Matt Hancock a demandé à sa petite amie avant d’accepter le “risque élevé” I’m A Celeb MATT DOIT BLESSER Matt Hancock s’est précipité pour voir un médecin après avoir été piqué par un scorpion venimeux

Il a également gardé le soleil hors de ses mirettes avec une paire de lunettes de soleil.

Ali, quant à lui, a gardé les choses simples et estivales dans une robe d’été blanche pour une sortie détendue.

Dec et Ali partagent leur fille Isla, quatre ans, et leur fils Jack Anthony Alphonsus, né en juillet.





Ant était auparavant marié à Lisa Armstrong, une maquilleuse et ancienne pop star, dont il a divorcé en 2020.

Hier soir, les téléspectateurs ont remarqué qu’Ant semblait s’en prendre à l’un des candidats de cette année, l’actrice de Coronation Street, Sue Cleaver.

L’échange tendu est survenu lors du procès de Matt Hancock et Owen Warner, où leurs camarades de camp ont pu venir regarder.

Au cours d’une partie du procès, basé sur le jeu télévisé à succès Who Wants To Be A Millionaire, où Matt et Owen ont appelé la star de Corrie Sue pour les aider en tant que “téléphonez un ami”.

L’actrice a paniqué qu’elle ne serait pas en mesure de trouver la bonne réponse et serait “humiliée”.

Au cours de l’échange gênant, Sue a déclaré: “Oh, s’il vous plaît, ne m’humiliez pas à la télévision.”

Je suis une célébrité 2022 – voici tout ce que vous devez savoir Où est filmé I’m A Celebrity 2022 ?

Comment voter sur I’m A Celebrity

Où habitent Ant et Dec ?

I’m A Celebrity line up – rencontrez tous les candidats

Qui est Boy George ?

Tout sur Sue Cleaver

Owen Warner, candidat à I’m A Celebrity, a expliqué

Tout savoir sur la footballeuse anglaise Jill Scott

Qui est Chris Moyles ?

Mike Tindall, membre de la famille royale, a expliqué

Tout sur l’ancien Strictly bad boy Seann Walsh

La toute première star de Love Island, Olivia Attwood, entre dans la jungle

Tout sur Charlène White

Qui est la star de Googlebox, Babatunde Aleshe ?

Scarlette Douglas de A Place in the Sun rejoint le casting

Ant a rapidement répondu en lui disant: “Eh bien, ne viens pas, je suis une célébrité, Sue!”

Une Sue choquée a brusquement répondu: “Tu es mort pour moi!”

Éclaboussure

Dec portait également une chemise jazzy comme Ant[/caption] Éclaboussure

La femme d’Ant, Anne-Marie, n’était pas présente pour le voyage[/caption]