Ant McPartlin a l’air aimé avec sa femme Anne Marie alors qu’ils atterrissent en Australie avant I’m A Celebrity

ANT McPartlin a été aperçu en train d’être aimé avec sa femme Anne Marie alors qu’ils débarquaient ensemble en Australie avant I’m A Celebrity.

Le présentateur de télévision et son autre moitié étaient tout sourire alors qu’ils sortaient ensemble Down Under, profitant du soleil de la Gold Coast.

Ant et Anne Marie sont sorties ensemble pour le déjeuner

Le couple était tout sourire alors qu'ils sortaient ensemble

Ant, 46 ans, devrait rejoindre son ami et co-animateur Declan Donnelly à la tête de la dernière série de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here la semaine prochaine.

Il a été aperçu en train d’arriver dans l’endroit ensoleillé plus tôt cette semaine – et avait l’air aimé avec sa femme Anne Marie, 44 ans.

Le couple est resté décontracté alors qu’ils sortaient pour déjeuner ensemble alors qu’ils s’installaient dans la vie en Australie.

Ant a tenu la main de sa femme, qu’il a épousée l’année dernière, alors qu’ils marchaient du restaurant Coolangatta Beach à un magasin de surf à proximité.

Il s’est habillé d’une chemise bleue, qu’il a associée à un short bleu marine et à des chaussures en toile à enfiler, accessoirisées d’une montre noire.

Pendant ce temps, Anne Marie a opté pour une robe d’été rose et blanche et des sandales – attachant ses mèches blondes dans une tenue soignée.

Alors qu’Anne-Marie portait un sac à main de couleur beige, les deux stars ont enfilé des lunettes de soleil tout en profitant du soleil.

Ant et Dec sont sur le point de revenir en tant qu’hôtes de I’m A Celeb le dimanche 6 novembre, avec un nouveau groupe de célébrités.





Cela vient après qu’Ant et Dec aient été vus dans une bande-annonce hilarante pour la nouvelle série – alors qu’ils ont été aperçus en train de sauter d’un avion.

« Où vont les bagages ? » on pouvait voir un Dec terrifié demander, se tenant fermement pendant que Ant lui disait: “Il nous rencontre là-bas.”

“C’est Alpha Tango et Delta Echo Ciabatta qui arrivent”, a crié Ant dans un casque avant de sauter dans l’air créé par CGI.

Le clip a ensuite montré le couple tombant rapidement dans les airs avec leurs sacs, qui comprennent des “testicules de kangourou”, avant d’ouvrir leurs parachutes imprimés avec les mots “Nous sommes de retour”.

La fin de la publicité d’une minute a confirmé que je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici sera diffusé sur ITV le mois prochain.

ITV a commencé à accélérer la promotion de la nouvelle série, qui verra les stars de retour à Oz pour la première fois depuis 2019.

Pendant la pandémie, ITV a déménagé au château médiéval de Gwrych au Pays de Galles, mais les fans ont clairement indiqué qu’ils étaient désespérés de revoir les célébrités parmi les bestioles effrayantes Down Under.

Parmi les stars prêtes à s’attaquer à la jungle cette année figurent le présentateur de radio Chris Moyles et le comédien Seann Walsh.

La star de Love Island, Olivia Attwood, est la première star de Love Island à entrer dans la jungle car elle est la deuxième candidate à atterrir en Australie.

I’m A Celebrity a également eu sa toute première signature royale avec Mike Tindall et le chanteur Boy George.

Le couple est parti ensemble pour un déjeuner adoré