‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ sort une bande-annonce chronophage

Nous avons eu un autre avant-goût d’Ant-Man and the Wasp: Quantumania lundi, comme une nouvelle remorque pour le Univers cinématographique Marvel le film a atterri. C’est la troisième aventure solo du héros changeant de taille de Paul Rudd, Scott Lang, le 31e film MCU au total et la première partie de MCU. Phase 5.

Le film arrive en salles le vendredi 17 février.

Cette aventure verra les débuts du nouveau grand méchant MCU Kang le Conquérant (Jonathan Majors), un méchant multiversel dont le pouvoir a été libéré durant Disney+ série Loki. Il offre à Scott le cadeau du “temps”, laissant entendre qu’il utilisera ses capacités pour aider notre héros à récupérer les années qu’il a perdues avec sa fille Cassie (Kathryn Newton).

Nous apercevons également le méchant classique MODOK, dont les expériences de son homologue comique ont fait grossir sa tête de manière inhabituelle. Et son nom est un acronyme pour Mechanized Organism Designed Only for Killing. On ne sait pas si son origine ou son nom seront les mêmes dans le MCU, mais il conserve le look extrêmement comique.

Comme le montre le bande-annonce précédente Sorti en octobre, le film se déroulera alors que l’aventurière Cassie enverra un signal dans le domaine quantique. Cela s’avère être une décision terrible pour Cassie, Scott, sa partenaire Hope van Dyne (Evangeline Lilly), ainsi que les parents scientifiques de Hope, Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) et Hank Pym (Michael Douglas).

Le film MCU précédent Panthère noire : Wakanda pour toujours, qui a amené la phase 4 a une finsortira en salles en novembre et arrivera sur Disney Plus le mercredi 1er février.