Ant-Man And The Wasp: Quantumania Review est sorti sur Rotten Tomatoes et c’est choquant pour les fans de MCU

Ant-Man et la guêpe : Quantumania est la dernière grande livraison de Marvel. Les stars du cinéma Paul Rudd, Évangéline Lilly et Jonathan Majors et d’autres. Il est sorti dans quelques pays et les premières critiques affluent déjà. Malheureusement, Ant-Man And The Wasp: Quantumania reçoit des critiques mitigées. Sur Rotton Tomatoes, il a jusqu’à présent reçu une assez mauvaise note. Les attentes sont élevées chaque fois qu’un film Marvel sort, mais il semble que le public ne soit pas très satisfait de la vedette de Paul Rudd.

Selon un rapport sur Koimoi.com, Ant-Man And The Wasp: Quantumania de Paul Rudd a reçu 64% des 39 avis à ce jour. Le film s’est arrêté sous Thor: Love and Thunder qui a obtenu 89% sur 111 critiques. Cependant, sur Twitter, nombreux sont ceux qui donnent des critiques positives du film. Il est indiqué que la phase 5 de Marvel a commencé sur une bonne note avec AntMan 3.

Découvrez ce que les internautes ont à dire sur le dernier film Marvel

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA est un bon début pour la phase 5 de MCU. Action, moments épiques et un grand cœur sont quelques-unes des choses que ce grand film nous donne. Kang est tout ce que nous attendions et plus encore. L’un des meilleurs méchants de tous les temps arrive.#AntManAndTheWaspQuantumania pic.twitter.com/PCFoM6GVWt Kévin Tarazi. (@KevinTarazi) 16 février 2023

Tous ceux qui disent que le jeu Avengers MODOK est meilleur que celui d’Ant-Man sont putain de délirants MODOKFan358 (@EctoJordan) 16 février 2023

mes pensées sur #Quantumania : est-ce le meilleur film MCU? non, mais je ne pense pas qu’il essayait de l’être. il voulait niveler la franchise. et c’est le cas. c’est certainement le plus grand film d’Ant-Man. mais pendant le processus de mise à niveau, il a perdu le cœur des versements précédents pic.twitter.com/Pcxw0c4rK6 ayden | quantumania (@wandasson1) 16 février 2023

Quelques scènes du film ont également été divulguées. Le post et les mi-crédits ont été divulgués en ligne avec un son de haute qualité.