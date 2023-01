“Ant-Man and the Wasp : Quantumania” : bande-annonce, intrigue, distribution, date de sortie

Le plus petit héros de Marvel revient sur grand écran. Ant-Man and the Wasp: Quantumania est le prochain film de l’univers cinématographique Marvel, dans les salles en février.

Quantumania est la troisième sortie en solo du héros changeant de taille de Paul Rudd, Scott Lang, après Ant-Man en 2015 et Ant-Man and the Wasp en 2018. C’est le 31e film MCU dans l’ensemble, mais plus important encore, c’est le premier volet de la phase 5 du MCU – ce qui signifie que ce nouveau film présente de nouveaux méchants majeurs et ouvre la voie à d’énormes changements dans la série de films Marvel.

La dernière bande-annonce révèle une bataille à enjeux élevés entre Scott et le nouvel antagoniste majeur du MCU. Voici tout ce que vous devez savoir sur Ant-Man and the Wasp: Quantumania, y compris la date de sortie, le casting, l’intrigue et les bandes-annonces.

Quand sortira Ant-Man ?

Ant-Man 3 arrive en salles le vendredi 17 février.

Quantumania sera le premier blockbuster majeur à sortir en salles après le succès retentissant d’Avatar: The Way of Water, qui a été créé en décembre et qui continue de se faire connaître dans les box-offices du monde entier.

Qui est dans le casting d’Ant-Man 3 ?

Le réalisateur de retour Peyton Reed recrute à nouveau Paul Rudd dans le rôle de Scott Lang et Evangeline Lilly dans le rôle de Hope van Dyne, dont les parents sont interprétés par Michelle Pfeiffer et Michael Douglas.

David Dastmalchian revient également, bien qu’il joue peut-être un personnage différent de celui qu’il a joué dans les deux premiers films Ant. La fille de Lang, Cassie, est jouée par Kathryn Newton, star de Big Little Lies, Freaky, Pokémon Detective Pikachu et Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Studios Marvel



Jonathan Majors suit son apparition dans le dernier épisode de la série Disney Plus Marvel Loki, jouant le méchant Kang.

Sont également en vedette William Jackson Harper, Katy O’Brian et Bill Murray. Oui, que Bill Murray.

Quelle est l’intrigue?

Après avoir sauvé Janet van Dyne du royaume quantique dans le précédent film Ant-Man and the Wasp, le gang Ant-gang retourne dans le tout petit univers. Cette fois, Cassie est de la partie, alors que Scott tente de regagner le temps qu’il a perdu avec sa fille adolescente troublée. Selon la bande-annonce, il conclut un accord avec le méchant Kang – ce qui tourne terriblement mal, bien sûr.

C’est qui le méchant ?

Jonathan Majors est peut-être déjà apparu en tant que Kang, mais il s’agit d’une version différente du personnage. Le Kang que nous avons rencontré à Loki était un être appelé Celui-qui-reste, qui empêchait l’univers de se diviser en des lignes de temps parallèles infinies, alias le multivers. L’intervention de Loki a vu le retour de ces univers parallèles, et nous en avons vu les conséquences dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Le nouveau film présente également une première apparition MCU pour MODOK, un personnage de bande dessinée qui s’appelle Mental Organism Designed Only for Killing. Une sorte de cerveau cyborg, il est déjà apparu dans la série animée comique Hulu, exprimée par Patton Oswalt, et dans le jeu Avengers 2020. Dans Quantumania, MODOK est joué par Corey Stoll, qui jouait auparavant le méchant Yellowjacket dans le premier film Ant-Man.

On ne sait pas comment MODOK ou Kang se sont retrouvés dans le domaine quantique, mais il semble que ce ne soit que le début du nouveau grand méchant du MCU. Le personnage qui allait devenir Kang a été vu pour la première fois dans la bande dessinée Marvel Fantastic Four # 19 en 1963, créée par l’écrivain Stan Lee et l’artiste Jack Kirby. Initialement un criminel du futur lointain qui a voyagé dans le temps et a conquis l’Égypte ancienne, il a ensuite été vu dans d’autres bandes dessinées dans lesquelles il a été nommé Kang le Conquérant. Ses voyages dans le temps incontrôlés ont créé de nombreuses versions différentes du personnage, et dans les films MCU post-Multiverse Phase 5, nous allons certainement le voir davantage.

Bande-annonce d’Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Voici la première bande-annonce, sortie en octobre, qui s’ouvre sur un ton comique Ant-Man plus familier.

La deuxième bande-annonce, sortie en janvier, était une affaire plus sombre qui mettait l’accent sur le drame et l’aventure.

Quand sera-t-il sur Disney Plus?

Bien trop tôt pour le dire. Quantumania sera éventuellement diffusé sur Disney Plus, bien que la date de sortie à domicile de Panthère noire : Wakanda pour toujours (sur Blu-ray, DVD et streaming le 1er février) suggère Disney nous fait attendre plus longtemps pour voir de nouveaux films Marvel à la maison par rapport au début de l’ère de la pandémie.

Quelle est la prochaine étape pour le MCU ?

Nous savons que Kang sera un antagoniste majeur – comme Thanos avant lui – car la phase 5 prépare un film intitulé Avengers : la dynastie Kang en 2025.

Nous savons que Kang sera un antagoniste majeur – comme Thanos avant lui – car la phase 5 prépare un film intitulé Avengers : la dynastie Kang en 2025.