Ant Group, la filiale de financement en ligne du géant chinois du commerce électronique Alibaba, a annoncé lundi une refonte radicale de ses activités en réponse aux demandes du gouvernement chinois, qui s’emploie rapidement à limiter le pouvoir des géants de l’internet du pays.

La campagne de Pékin a pris l’empire corporatif de Jack Ma, le cofondateur milliardaire d’Alibaba et l’actionnaire majoritaire de Ant, comme une première cible majeure. Samedi, l’autorité antitrust chinoise a infligé une amende de 2,8 milliards de dollars à Alibaba pour avoir abusé de sa position dominante dans la vente au détail numérique – un montant record pour les violations de la loi antimonopole du pays.

Dans le cadre de ce que le groupe Ant et les responsables chinois ont appelé un «plan de rectification», la société a déclaré lundi qu’elle demanderait à se constituer en tant que société de portefeuille financière, ce qui rapprocherait la surveillance et exigerait qu’elle détienne plus d’argent qu’elle le pourrait autrement prêter ou mettre à profit.

Ant a également déclaré que cela changerait la façon dont il collecte et utilise les informations personnelles pour améliorer la sécurité des données et prévenir les abus. Et il a déclaré que cela améliorerait la gouvernance d’entreprise pour mieux adhérer aux règles de concurrence loyale.