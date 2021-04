La campagne rapide de la Chine pour réduire le pouvoir des géants de l’Internet a atteint son dernier objectif: Ant Group, la société sœur fintech du géant du commerce électronique Alibaba. Ant a annoncé lundi qu’il entreprendrait une refonte radicale et ordonnée par le gouvernement de ses activités pour apaiser les inquiétudes des régulateurs concernant la façon dont il concurrence ses rivaux, sa collecte à grande échelle de données sur les utilisateurs et les risques que son activité peut présenter pour le secteur financier au sens large. système. Pékin a fait de l’empire corporatif de Jack Ma, cofondateur milliardaire d’Alibaba et actionnaire majoritaire de Ant, une cible majeure au début de son examen minutieux de la Big Tech. Les autorités chinoises ont forcé Ant à annuler son offre publique initiale à succès en novembre dernier, quelques jours à peine avant que ses actions ne fassent leurs débuts. Samedi, l’autorité antitrust chinoise a infligé une amende de 2,8 milliards de dollars à Alibaba pour avoir abusé de sa position dominante dans la vente au détail numérique – une sanction record pour les violations de la loi antimonopole du pays. L’application phare d’Ant, Alipay, est devenue un outil indispensable pour plus de 700 millions d’utilisateurs mensuels en Chine, les aidant à payer le déjeuner, à épargner et à faire des achats à crédit. Mais la taille et l’influence d’Alipay placent Ant au centre d’un tourbillon d’inquiétudes pour Pékin, y compris la puissance des plates-formes Web du Léviathan, le rôle de la technologie Internet dans la finance et l’influence de magnats comme M. Ma à une époque où le leader chinois, Xi Jinping, recherche un plus grand contrôle de l’État sur l’économie.

Dans le cadre de ce que les responsables de Ant et chinois ont appelé un «plan de rectification», la société a déclaré lundi qu’elle demanderait à devenir une société de portefeuille financière, ce qui rapprocherait la surveillance et exigerait qu’elle détienne plus d’argent qu’elle pourrait autrement prêter. ou mis à profit. Ant a déclaré qu’il «reviendrait également à ses origines de paiement». Alipay a débuté il y a près de deux décennies en tant que service de paiement pour les plateformes d’achat d’Alibaba. Mais comme Ant est venu pour offrir d’autres services financiers au sein d’Alipay, l’application est devenue un vecteur majeur en Chine pour le crédit à la consommation et les prêts aux petites entreprises. La société a également déclaré qu’elle renforcerait les protections de sécurité pour les informations personnelles qu’elle collecte afin de prévenir les abus. «Sous la direction des régulateurs financiers, Ant Group ne ménagera aucun effort dans la mise en œuvre du plan de rectification», la société dit dans un communiqué. «En utilisant la rectification comme une opportunité, Ant Group renforcera notre engagement à servir les consommateurs, les petites entreprises et l’économie réelle.» Ant s’est mêlé aux régulateurs chinois pendant des années alors que ses activités se développaient. Les responsables ont limité l’expansion de l’entreprise dans certains domaines et renforcé la supervision. Le fait qu’Ant puisse même se préparer à une introduction en bourse l’année dernière a été pris, à l’époque, comme un signe de détente.

Désormais, la participation plus énergique des autorités à l’avenir de la société pourrait atténuer l’attrait de Ant auprès des investisseurs si elle tentait de rentrer en bourse. Andrew Collier, fondateur et directeur général d’Orient Capital Research, a déclaré que le nouveau cadre réglementaire pour Ant pourrait s’avérer plus dommageable pour ses résultats financiers que l’amende antitrust ne le serait pour Alibaba. Beaucoup dépendra, a dit M. Collier, de la façon dont le plan de restructuration sera mis en place. «Le diable est dans les détails», dit-il. La Chine n’a rejoint que récemment les États-Unis et l’Union européenne à la recherche de moyens de contenir les géants de l’internet. Les régulateurs des trois pays partagent désormais des préoccupations à peu près similaires concernant la concurrence déloyale, la collecte et le stockage des données et l’influence des entreprises technologiques sur de larges segments des économies nationales. Ant et d’autres entreprises, dont Tencent, opérateur de la populaire application de messagerie et plateforme de paiement WeChat, ont contribué à amener la Chine à l’avant-garde mondiale de la finance numérique. Mais ils ont également affaibli l’influence dont les banques publiques et autres institutions jouissaient depuis longtemps pour façonner les flux de capitaux. M. Ma, le magnat le plus célèbre de Chine, a vu la croissance d’Alipay précisément dans ces termes. Et il n’a pas hésité à en dire autant. Il a dénoncé pendant des années les grandes banques chinoises pour ne pas avoir suffisamment prêté aux petites entreprises. Son rôle de champion des petites entreprises et des consommateurs ordinaires est ce qui a donné son nom à Ant. Mais lorsque M. Ma s’est à nouveau exprimé en octobre dernier sur le retard des régulateurs financiers chinois – cette fois, alors que Ant était dans les dernières étapes de la préparation de sa méga introduction en bourse – il a semblé avoir poussé trop loin la volonté du gouvernement d’être critiqué.

«Il n’y a pas d’innovation sans risque dans ce monde», a-t-il déclaré, accusant les autorités d’être trop concentrées sur la maîtrise du risque. Il a déclaré que les grandes banques avaient une «mentalité de prêteur sur gages», prêtant uniquement à ceux qui pouvaient fournir des garanties et ne pas se moderniser à l’aide de la technologie. Peu de temps après, les listes d’actions d’Ant ont été suspendues. En décembre, les régulateurs ont ordonné à l’entreprise de corriger ce qu’ils appelaient un litanie d’échecs dans son entreprise. La refonte a été dévoilée lundi, peu de temps après que les régulateurs financiers ont rencontré des représentants de Ant, selon une déclaration de la banque centrale du pays. Lors de la réunion, les régulateurs ont demandé à Ant de séparer plus clairement ses produits de crédit de ses outils de paiement, indique le communiqué. Ils ont demandé à Ant de réduire la taille de Yu’ebao, le service d’épargne facile à utiliser de la société qui était si populaire qu’à un moment donné, il éclipsait tous les autres fonds similaires partout sur la planète. Les responsables ont également ordonné à Ant de mieux s’assurer que les fonds d’investissement proposés aux utilisateurs ne manqueraient pas facilement de liquidités. Pékin avait télégraphié des aspects de la restructuration d’Ant pendant des mois. Les responsables chinois ont déclaré pour la première fois en septembre dernier que les entreprises possédant deux entreprises financières ou plus devraient s’enregistrer en tant que sociétés de portefeuille financières et être soumises à une surveillance accrue du gouvernement. Dans un point de presse à l’époque, un responsable de la banque centrale a désigné Ant comme l’une des nombreuses entreprises susceptibles de devoir se restructurer en vertu des nouvelles règles. L’objectif, ont déclaré les responsables, était de mieux surveiller les risques systémiques qui étaient apparus à mesure que davantage de sociétés non financières étaient entrées «aveuglément» dans le secteur financier. Alors que Ant a accepté sa refonte lundi, la Chine a soigneusement coordonné son message pour souligner que le gouvernement soutenait toujours la croissance des grandes plates-formes Internet.