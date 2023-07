Ant et Dec sont tout sourire alors qu’ils traînent avec Paddy McGuinness lors des «vacances entre garçons»

ANT et Dec portaient leurs sourires rayonnants de marque sur leurs visages alors qu’ils profitaient de vacances entre garçons avec Paddy McGuinness.

La star de Take Me Out, Paddy, a partagé des photos du séjour ensoleillé à Quinta Do Lago, au Portugal, où les températures dépassent actuellement les 30 °C.

mcguinness.paddy

Paddy McGuinness vient de rentrer de vacances entre garçons avec Ant et Dec[/caption]

Le garçon de Bolton, 49 ans, a enroulé un bras autour de l’épaule d’Ant McPartlin, qui à son tour a fait de même avec son meilleur ami Declan Donnelly alors qu’ils se tenaient dos à l’océan Atlantique et à une plage de sable blanc.

Les fans ont adoré instantané avec une écriture : « Vous êtes tous superbes xx. »

Un autre a dit: « Vous cherchez gorg Paddy. »

Un troisième a écrit: « Des photos incroyables mon pote, j’espère que vous apprécierez la pause. »

D’autres n’ont pas pu s’empêcher de demander en plaisantant pourquoi il n’était pas sur l’île de Fernandos – la destination des dates de son ancienne émission de divertissement ITV.

C’était un voyage parfait avec des cocktails glacés, des bains de soleil et des parties de golf pour faire bonne mesure.

Paddy avait l’air bronzé et tonique alors qu’il prenait quelques rayons sur la plage dans son short de bain.

Il a abandonné le régime alimentaire sain pour le séjour en faveur de délicieuses pizzas et de la bière Super Bock.

Il a même donné aux fans un aperçu de la villa dans laquelle le groupe séjournait, avec un rose lilo et licorne gonflables dans la piscine.

Paddy est maintenant de retour au Royaume-Uni et a déploré la différence de temps dans une vidéo de voiture pluvieuse.

Il a déclaré : « Je suis rentré du Portugal depuis exactement deux jours. Le bronzage est déjà en train de s’estomper, j’ai un pneu crevé, ça ronge, et j’ai des marques rouges sur le visage. Alors, bon d’être de retour.

Paddy McGuiness

Paddy est de retour au Royaume-Uni et en a déjà marre de la pluie[/caption]