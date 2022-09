Ant et Dec sont tout sourire alors qu’ils reviennent du tournage de I’m A Celeb All Stars en Afrique du Sud

ANT et Dec étaient tout sourire à leur retour du tournage de I’m A Celebrity… All Stars en Afrique du Sud.

Le duo de présentation a été photographié à l’extérieur de l’aéroport d’Heathrow vêtu de vêtements confortables après leur vol British Airways depuis l’Afrique du Sud.

Ant et Dec sont de retour au Royaume-Uni après avoir tourné I’m a celebrity en Afrique du Sud[/caption]

Ant et Dec étaient de bonne humeur et tout sourire après avoir été reconnus par paps[/caption]

Le duo portait de grandes valises et des sacs à dos alors qu’ils étaient accueillis par des amis[/caption]

Les meilleurs amis portaient des casquettes de baseball noires assorties et un élégant Dec accessoirisé avec un sac à dos Louis Vuitton.

Ils ont été accueillis par des amis après le tournage de l’émission spéciale All Stars dans le parc national Kruger en Afrique du Sud, où la version australienne de l’émission est tournée.

Plus tôt cette semaine, le duo Geordie a confirmé qu’il tournait la série dérivée de I’m A Celeb en publiant une vidéo dans le désert tout en réalisant les premiers épisodes préenregistrés du hit d’ITV.

Nous avons révélé en avril que les patrons de l’émission invitaient des camarades de camp légendaires pour une version préenregistrée de l’émission animée par Ant et Dec.

Le plan est de réunir les stars “les plus aimées et préférées” des séries précédentes de I’m A Celeb.

Le line-up est entouré de secret bien qu’Amir Khan, Paul Burrell et Helen Flanagan soient tous impliqués.

Il reste à voir si Jungle Kings and Queens, dont Gino D’Acampo, Shaun Ryder et Vicky Pattison, joueront également.

Les producteurs tourneront toujours une série normale – mettant en vedette de toutes nouvelles stars – à Murwillumbah, en Nouvelle-Galles du Sud, plus tard cette année.

La version Best Of sera ensuite probablement diffusée au début de 2023, offrant aux téléspectateurs Trois séries en moins de deux ans alors que l’émission reviendra du château de Gwrych, au nord du Pays de Galles, à Down Under.





Une source télévisée a déclaré: «Les fans réclament une série Best Of depuis des années et leurs prières sont exaucées.

«Le spectacle normal sera tourné en Australie comme prévu, à moins que COVID ne le rende à nouveau impossible. Le projet sud-africain n’est en aucun cas un back-up, c’est une toute autre série.

«Cela verra tous les noms emblématiques qui ont rendu la série si populaire au fil des ans revenir au feu de camp et s’affronter pour être couronné champion Best Of.

«Il y a tellement de choix et ils sondent ceux dont on parle le plus maintenant.

“Ant et Dec accueilleront les trois séries comme d’habitude, et la version sud-africaine sera toujours basée dans le monde de I’m A Celeb.”

Ant et Dec confirment I’m A Celeb Allstars avec une vidéo panoramique d’Afrique du Sud,[/caption]

