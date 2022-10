Ant et Dec sont réunis sur la plage en Australie avant le lancement de I’m a Celebrity

ANT McPartlin et Declan Donnelly ont été réunis en Australie avant la nouvelle série de I’m a Celebrity.

Les présentateurs ont profité de leur temps libre avant le début de la série la semaine prochaine pour se promener sur la plage.

Grille arrière

Grille arrière

Grille arrière

Ant, 46 ans, et Dec, 47 ans, sont apparus en pleine conversation pendant leur promenade, les amis semblant détendus en short et marchant pieds nus.

À leurs côtés, la femme d’Ant, Anne-Marie, a opté pour une robe chemise à rayures bleues et blanches.

La femme de Dec, Ali, et leurs enfants Isla, quatre ans et Jack, trois mois, sont également en Australie mais étaient absents pour la journée.

C’est la première fois que je suis une célébrité revient Down Under en deux ans, après que la pandémie a forcé les patrons à déplacer le spectacle au Pays de Galles.

Aucune donnée disponible

S’adressant au Sun après avoir atterri la semaine dernière, Dec a déclaré: «C’est bon d’être de retour. Très excité.

“J’ai hâte, j’ai hâte de commencer, mais oui, c’est juste bon d’être de retour. Bébé Jack et Isla sont là. Nous avons toute la bande.

“C’est un peu plus stressant, vous regardez moins de films, mais ça va, c’est génial et agréable de pouvoir les sortir et de passer un peu de temps en famille tout en continuant la série.

Et lorsqu’on lui a demandé si Ant allait faire du babysitting, il a répondu : “Absolument !”





Les célébrités participantes incluent le DJ radio Chris Moyles, la star de Love Island Olivia Attwood et Sue Cleaver de Coronation Street.

Le beau gosse Hollyoaks Owen Warner, le diffuseur Charlene White, le chanteur Boy George et la star de Gogglebox Babatunde Aleshe se dirigent également vers Down Under.

Scarlette Douglas de A Place In The Sun, la lionne Jill Scott, l’as du rugby Mike Tindall et le comédien Seann Walsh complètent la formation.

Grille arrière

Grille arrière