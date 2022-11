Ant et Dec révèlent qui, selon eux, gagnera I’m A Celebrity six jours avant la finale

ANT et Dec ont révélé qui, selon eux, gagnerait Je suis une célébrité six jours seulement avant la finale.

Le duo Geordie a tout partagé lors d’un récent live Instagram.

Ils ont laissé entendre que la star de Hollyoaks, Owen Warner, serait couronnée gagnante[/caption]

Quelques jours seulement avant que l’une des huit célébrités restantes ne soit couronnée roi ou reine de la jungle, les fans ont spéculé sur qui ils pensent que cela pourrait être.

Ant, 47 ans, et Dec, également 47 ans, ont également fait la même chose.

Ils ont fortement laissé entendre que le gagnant pourrait être Owen Warner, 23 ans, après avoir discuté avec leurs 4,8 millions de followers sur la plateforme de médias sociaux.

Ant a mis en avant le nom de la star des Hollyoaks et a déclaré qu’il avait gagné en confiance pendant son séjour dans la jungle.

Dec a répondu: “Je pense qu’il pourrait bien faire Owen, je pense qu’il pourrait bien faire.

Cela vient après que la prochaine personne expulsée de I’m A Celeb ait été «révélé» quelques heures avant l’émission de ce soir.

Le magasin de paris Ladbrokes a donné les cotes sur qui, selon eux, recevra la botte.

Le favori à partir ce soir est Babatunde Aleshe (5/4), suivi de Boy George (9/4) et Chris Moyles (5/1).





Pendant ce temps, Owen Warner, 23 ans, est le favori pour gagner avec une cote de 10/11.

Alex Apati de Ladbrokes a déclaré: “Owen est en passe de devenir l’un des compagnons de camp les plus aimés de ces dernières années, et il semble que la course avec Jill pour la couronne de la jungle de cette série ira jusqu’au bout.”

La nuit dernière, Sue Cleaver de Corrie était la troisième personne à quitter la jungle.

La lectrice d’ITV News Charlene White et Scarlette Douglas de A Place In The Sun sont également déjà parties.