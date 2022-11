Ant et Dec révèlent que la première star de I’m A Celebrity a été éliminée après un vote public choc

CHARLENE WHITE est devenue la première star à être éliminée de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

Ant et Dec ont révélé le résultat du vote du public à la fin de l’épisode de vendredi.

La lectrice de nouvelles Charlene a été expulsée après avoir quitté son procès Bushtucker plus tôt dans l’épisode.

Elle a déclaré: “C’était émouvant. Pour utiliser cette expression américaine ridicule, ça a été un voyage, et j’ai vraiment adoré vivre avec ces gars.

“Chacun de ces gars a été formidable.”

Mike Tindall a annoncé que le public avait voté pour le camp et a lu une note plastifiée.

Il disait: “Célébrités, ce soir est votre dernière nuit ensemble. Demain, l’un de vous sera le premier à quitter la jungle.

Chaque camarade de camp s’est ensuite levé et a échangé quelques derniers mots.

Une Sue Cleaver émue admise dans le Bush Telegraph a déclaré: “Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ne s’attendait à ce que ce soit demain!”

Mike, Scarlette, Seann, Babtunde, Jill, Owen et Chris ont alors été informés qu’ils étaient en sécurité.

George et Matt se sont également révélés sains et saufs.