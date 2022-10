Ant et Dec remportent la 21e victoire consécutive aux National Television Awards, un record

Ant et Dec, frappés par COVID, ont remporté hier soir une 21e victoire consécutive aux National Television Awards, un record, mais n’étaient pas là pour récupérer leur gong.

L’autre grand gagnant était Strictly Come Dancing.

Pennsylvanie

Debout dans . . Stéphane Mulhern[/caption]

Rex

©Karwai Tang

La sombre comédie Netflix After Life de Ricky Gervais a de nouveau gagné – donnant au comique son troisième prix de la comédie pour la même série[/caption]

Éclaboussure

Nadiya et Kai, strictement pros, partagent un baiser[/caption]

Le vétéran sabot Anton du Beke a été nommé juge du Talent Show – battant David Walliams de Britain’s Got Talent, RuPaul de Drag Race et Mo Gilligan de The Masked Singer.

Et le blockbuster de la BBC a également conservé le prix Talent Show – battant BGT, The Masked Singer et RuPaul’s Drag Race.

Geordie paire Ant, 46 ans, et Dec, 47 ans, ont été contraints de manquer l’événement annuel après avoir contracté Covid plus tôt cette semaine.

Ils ont regardé de chez eux l’animateur de télévision ukrainien Timur Miroshnychenko révéler qu’ils avaient encore une fois remporté le prix du meilleur présentateur.

En savoir plus sur les NTA LE COMBAT DE DEREK Kate Garraway fait le point sur la santé de Derek tout en récupérant le gong NTA IMBATTABLE Les téléspectateurs de NTA disent qu’Alison Hammond a été volée alors que Ant et Dec gagnent pour la 21e année

Ils ont tous deux gagné chaque année depuis 2001, même après que Ant ait pris une pause des projecteurs pour vaincre sa dépendance aux pilules sur ordonnance.

Les initiés avaient pensé que l’animatrice de This Morning d’ITV, Alison Hammond, pourrait être celle qui a finalement brisé leur incroyable séquence de victoires.

Graham Norton et Bradley Walsh étaient également en lice pour le prestigieux prix.

L’absence forcée d’Ant et Dec n’est que la deuxième fois qu’ils manquent cet événement fastueux depuis leur premier trophée il y a plus de deux décennies.





Ant et Dec ont maintenant un total de 43 trophées NTS.

Ils ont également remporté le Bruce Forsyth Entertainment Award pour I’m A Celebrity. . . Fais-moi sortir d’ici! battant leur propre Saturday Night Takeaway, The Graham Norton Show et Taskmaster.

L’acteur d’Emmerdale Danny Miller, qui a remporté I’m A Celeb l’année dernière, a été rejoint par ses camarades de camp Louise Minchin, Snoochie Shy et Frankie Bridge pour recevoir le prix de l’ancienne star de Strictly Oti Mabuse et de la chanteuse américaine Michelle Visage.

Il a déclaré: “Au nom d’Ant et Dec qui ont malheureusement Covid et ne peuvent donc pas être ici ce soir, bien que Stephen Mulhern soit dans la foule, je ne sais donc pas pourquoi il n’a pas reçu le prix en leur nom.”

Danny a également fait référence au fait que les célébrités devaient être expulsées du château de Gwrych au Pays de Galles au cours de la dernière série et placées dans un autre logement après que Storm Arwen ait battu le plateau et causé 1 million de livres sterling de dégâts.

NTA Les stars d’EASTENDERS, Bobby Brazier, 19 ans, et Danielle Harold, 30 ans, ont fait parler d’eux lorsqu’ils ont été vus se tenant la main. Ils auraient passé l’après-midi avec des co-stars dans un pub près du lieu. Un spectateur a déclaré: “Bobby prenait bien soin d’elle.”

Il a ajouté: “Bien que nous ayons dû évacuer, je voulais juste dire un grand merci à tous les membres de l’équipe de production pour l’avoir remis à la télévision car cela aurait été une énorme honte car cela aurait été un gaspillage. d’argent car nous aurions tous été payés. Bonne chance en Australie.

I’m A Celebrity revient Down Under cette année pour la première fois depuis 2019.

La sombre comédie Netflix de Ricky Gervais, After Life, a de nouveau gagné, donnant à l’humoriste né à Reading son troisième prix de comédie pour la même série.

Peaky Blinders a remporté deux victoires, avec l’émission intitulée Returning Drama et la vedette Cillian Murphy remportant le prix Drama Performance en tant que gangster Thomas Shelby.

Le thriller de déminage de Vicky McClure Trigger Point a triomphé dans la catégorie New Drama et la distinction Factual Entertainment est allée à Gogglebox.

En savoir plus sur le soleil SURVEILLEZ CET ENDROIT Je suis un voyageur temporel de 2671 – ces énormes événements arrivent TRÈS bientôt AIR NOUS ALLONS Vous avez mal utilisé votre Air Fryer et c’est pourquoi c’est un cauchemar à nettoyer

Le spécialiste des finances de Good Morning Britain, Martin Lewis, a battu la rude concurrence de l’acolyte agricole Amazon Prime de Jeremy Clarkson, Kaleb Cooper, et du diffuseur vétéran Sir David Attenborough pour remporter le tout premier prix d’expert pour son Martin Lewis Money Show.

Et Beat The Chasers a retenu Quiz Game Show.