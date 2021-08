Ant et Dec quittent les réseaux sociaux pendant deux semaines alors que Ant se prépare à épouser sa fiancée Anne-Marie

ANT et Dec ont annoncé qu’ils quittaient les réseaux sociaux avant le mariage d’Ant McPartlin avec Anne-Marie Corbett.

L’animatrice de I’m A Celeb and Britain’s Got Talent, 45 ans, se marie pour la deuxième fois ce week-end.

Instagram

Ant et Dec ont annoncé qu’ils faisaient une pause sur les réseaux sociaux[/caption]

Annonçant qu’ils seraient absents d’Instagram, le couple a écrit sur leur compte commun : « Je fais une pause de quelques semaines, mais à très bientôt !

« J’espère que vous réussirez à vous évader cet été et si vous le faites, emmenez-nous avec vous ?! Ajoutez-nous à vos photos de vacances, identifiez-nous et utilisez #holidaywithantanddec et nous partagerons nos favoris ! X. »

L’acolyte de Ant, Declan Donnelly, également âgé de 45 ans, devrait redevenir son témoin alors qu’il se marie avec son ancien assistant.

On pense que la star verse jusqu’à 100 000 £ à ses amis pour qu’ils séjournent dans un hôtel chic du Hampshire après son mariage étoilé.

Cependant, bien que sans aucun doute somptueux, le mariage contrastera fortement avec les noces somptueuses et étoilées de Ant avec l’ex-maquilleuse de Strictly, Lisa Armstrong.

Ils se sont mariés en 2006 au Cliveden House Hotel, Buckinghamshire, devant 150 invités – suivi d’un immense feu d’artifice.

Ant a proposé à Anne-Marie, 43 ans, la veille de Noël, une bague qu’il a lui-même conçue.

Cela marque la fin de trois années mouvementées pour l’animateur de Saturday Night Takeaway après son divorce avec Lisa.

Leur décret absolu a été finalisé l’année dernière, mettant officiellement fin à leur mariage de 11 ans.

Getty

Ant et Anne-Marie Corbett se marient ce week-end[/caption]

Getty Images – Getty

Dec, la co-star de l’animateur de Saturday Night Takeaway, devrait être le meilleur homme[/caption]