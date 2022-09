Ant et Dec confirment qu’ils tournent le spécial I’m A Celebrity dans un nouvel endroit exotique pour l’année prochaine

ANT et Dec ont révélé qu’ils tournaient actuellement la nouvelle série dérivée de I’m a Celeb.

Le couple, tous deux âgés de 46 ans, a posté une vidéo d’Afrique du Sud alors qu’ils tournaient la toute première émission préenregistrée.

Dec Donnelly a déclaré à ses abonnés: «Nous avons des nouvelles. C’est probablement le secret le moins bien gardé de la télévision.

« Mais, nous pouvons confirmer que nous faisons une série très spéciale de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here ! en Afrique du sud. Regardez ce joint.

Ant a plaisanté: “Personne ne me l’a dit. Nous sommes ici, n’est-ce pas ? »

Dec a déclaré: “Ce seront vos célébrités préférées des 20 dernières années qui reviendront le faire une fois de plus en Afrique du Sud.”

Ant a demandé: “Mais allons-nous en Australie, Declan?”

Il a répondu : « Oui, nous le sommes. Normal Australie 2022 et Afrique du Sud 2023. »

Le line-up est en partie entouré de secret bien qu’Amir Khan, Paul Burrell et Helen Flanagan soient tous connus pour être impliqués.





