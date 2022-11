Ant et Dec annoncent un énorme nouveau remaniement I’m A Celeb quatre jours avant la finale

ANT et Dec ont révélé qu’il n’y aura plus de chef de camp dans la jungle.

Le duo I’m A Celebrity a annoncé le bouleversement hier soir, à seulement quatre jours de la finale.

Ant et Dec ont révélé qu’il y avait eu un changement[/caption]

Cette série n’a vu que deux chefs de camp – Matt Hancock suivi de Mike Tindall, mais son passage a été écourté car ils ont abandonné le rôle.

Ant a révélé : « Voici un fait pour vous : Mike n’est plus chef de camp.

“Maintenant que les célébrités partent tous les jours, il n’y aura plus de chefs de camp.”

Dec a ajouté: “Il n’y a plus de corvées pour personne – c’est gratuit pour tous à partir de maintenant.”

Hier soir, Boy George est devenu la dernière star à obtenir la botte, suivant les traces de Sue Cleaver, Scarlette Douglas et Charlene White.

Dimanche, le gagnant de cette série sera annoncé dans une finale de long métrage.

Il y a déjà eu un certain nombre de changements dans cette série alors que la série est revenue en Australie pour la première fois en trois ans.

L’un des plus grands bouleversements survient lorsque les stars sont éliminées.

Ils ne s’enregistreront plus dans l’emblématique hôtel Palazzo Versace – et séjourneront plutôt dans un Marriott à proximité.





Le casting de l’émission s’est enregistré dans la station balnéaire fastueuse à 1 000 £ la nuit après leur séjour au camp depuis que l’émission a déménagé pour la première fois dans le Queensland, en Australie, il y a 18 ans, pour sa troisième série en 2004.

Maintenant, ils se détendent tous dans un hôtel appelé JW Marriott Gold Coast Resort and Spa, où les chambres commencent à 256 £ et offrent un look frais et moderne.

Un initié de la télé a déclaré: «ITV utilise Versace depuis que la série est arrivée dans le Queensland en 2004. Ces scènes classiques de célébrités boueuses et épuisées arrivant dans le hall glamour et brillant font partie du tissu même de I’m A Celeb.

“Le nouvel hôtel est charmant, mais juste différent de l’opulence bouji du Versace, qui est si bien connue des téléspectateurs.”

ITV a déclaré que le changement faisait partie d’une refonte des nombreux éléments de l’émission après son absence d’Australie pendant la pandémie.