Ant et Dec 3 ans après la crise – «  colère  », thérapie et sacrifice désintéressé de Dec

C’est au cours de la série 2018 de Saturday Night Takeaway que les mondes d’Ant McPartlin et de Declan Donnelly se sont effondrés lorsque le premier a été impliqué dans un smash de conduite d’alcool.

Ant a plaidé coupable de conduite avec facultés affaiblies en mars 2018 et est entré en cure de désintoxication pour la deuxième fois, laissant sa carrière et son partenariat avec un Dec furieux en suspens.

Au début, Dec a refusé de croire que son meilleur ami de longue date s’était retrouvé dans une situation aussi désastreuse.

«C’était comme un cauchemar, qu’il y ait eu une erreur. «Bien sûr, il n’a pas fait ça» », a déclaré Dec au Guardian.







Mais son incrédulité s’est rapidement transformée en colère. « Comment a-t-il pu faire ça? », Continua-t-il. « Je voulais le frapper et le serrer dans mes bras en même temps – et je ne savais pas lequel je voulais faire en premier. C’est indéfendable.

Non seulement leur amitié était en danger, mais la carrière qu’ils avaient bâtie l’était aussi.

Suzuki a retiré le contrat de sponsoring de 20 millions de livres sterling de Saturday Night Takeaway et Dec a été laissé seul pour le reste de la série, debout en solo sur scène pour la première fois depuis sa rencontre avec Ant à 14 ans. La foule lui a ovationné.

Ant craignait de ne plus jamais travailler et que le public en avait «assez» de lui, tandis que Dec se retrouvait en train de remettre en question toute leur amitié – et pour la première fois, il était obligé d’envisager d’y aller seul.







«Ces deux dernières années ont été difficiles et cela a testé le lien que nous partageons depuis l’âge de 13 ans», a admis Dec dans le documentaire de 2019, DNA Journey.

« J’étais incroyablement en colère au début, tellement en colère. Déçu qu’il ne soit jamais venu me dire » Je me bats, j’ai besoin de toi « , car c’est ce que je ferais si la chaussure était sur l’autre pied. Et il n’est jamais venu vers moi et cela m’a beaucoup blessé.

«Il y a eu un moment où j’ai pensé que c’était ça. Il y avait des moments où je n’étais pas sûr que ça allait survivre. Des moments où vous ne saviez pas qu’il fallait survivre ou vous vouliez qu’il survive.

Il a ajouté: « Je ne savais pas ce qu’il voulait faire et pour la première fois en 30 ans, je devais penser à ce que j’allais faire et si j’allais sortir seul. moi avec peur. «







Dec était tellement bouleversé par les événements «déstabilisants» que pendant que Ant continuait sa rééducation, il s’est tourné vers le counseling.

« Je ne suis pas trop fier de dire que j’ai cherché de l’aide quand Ant était absent », a-t-il raconté au Guardian au sujet de ses séances de guérison d’une heure avec quelqu’un qui « ne regarde pas ou ne se soucie pas de la télévision ».

Et alors que sa rage se dissipait progressivement, Dec fit un sacrifice désintéressé pour son meilleur ami, mettant de côté ses propres sentiments blessés dans le but de sauver leur amitié.







«En fin de compte, vous réalisez que tous ces sentiments sont un peu égoïstes parce qu’ils ne concernent que vous et que dire de ce qu’il traversait et du malheur qu’il ressentait et de la façon dont il a dû se sentir dans cette situation, et c’est là que je suis devenu vraiment triste et vraiment sympathique », a expliqué Dec.

«Parce que pour être dans ces profondeurs de désespoir, il a dû être si malheureux. Et c’est là qu’en fin de compte, les soins et la compassion que vous avez pour cette personne l’emportent sur tout et vous voulez juste qu’ils s’améliorent et obtiennent du soutien pour eux.

Pour Ant, avoir une seconde chance était plus qu’il n’avait jamais osé imaginer.

Ant a déclaré: «Dec a été fantastique, c’est un homme très gentil qui m’a soutenu. Notre amitié a été testée et nous sommes passés par l’autre bout et je serai à jamais reconnaissant pour l’amour que nous avons eu.

«Je pensais que le public en avait assez et que je ne serais plus autorisé à faire ce que j’aime, ce qui était une affaire très triste. Mais revenir et être de retour à l’écran et voir l’amour et le soutien dont les gens ont fait preuve a été assez impressionnant. Je ne peux pas assez remercier les gens.

«Dec signifie le monde pour moi, son bien-être, sa santé.

«Revenir au travail est un bonus, être de retour avec mon meilleur ami. Je sais à quel point j’ai de la chance.

