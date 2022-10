Ant & Dec révèlent la vraie raison pour laquelle ils ont été forcés de se retirer de Britain’s Got Talent et des NTA

ANT et Dec ont été contraints de se retirer d’une émission spéciale Britain’s Got Talent et des National Television Awards avec Covid.

Le duo a suspendu tous ses engagements professionnels et se repose à la maison.

Un porte-parole de BGT a déclaré: «Ant et Dec sont tous les deux malades et ont reporté tous les engagements de travail jusqu’à ce qu’ils se rétablissent.

“Malheureusement, cela signifie qu’ils n’ont pas pu filmer Britain’s Got Talent : The Ultimate Magician. Alors que nous leur souhaitons un prompt rétablissement, nous sommes ravis de confirmer que le magicien préféré de BGT, Stephen Mulhern est intervenu.

Et un représentant du couple a déclaré: « Après s’être tous les deux sentis mal, Ant et Dec ont testé Covid et ont malheureusement tous deux été testés positifs.

“Le duo reportera ses engagements professionnels pendant sa convalescence.”

Le spectacle de deux heures, qui met en vedette le légendaire filou Penn Jillette en tant que juge invité, verra 10 des plus grands noms mondiaux de la magie s’affronter pour un prix de 50 000 £.

Le site américain TVZone a rapporté qu’Amanda Holden, Alesha Dixon et David Walliams seront derrière le jury, Penn remplaçant Simon Cowell qui est occupé par d’autres engagements de tournage.

Ant et Dec seront dégoûtés de manquer les NTA – un terrain de chasse heureux pour la paire pendant deux décennies avec 20 victoires du meilleur présentateur à leurs noms.

Le duo est récemment revenu d’Afrique du Sud où ils ont tourné une émission spéciale I’m A Celebrity.

Pendant leur séjour, ils ont célébré le 47e anniversaire de Dec.





Marquant le grand jour du présentateur, l’équipe portait des chapeaux de fête et a surpris Dec avec des confettis alors qu’il sortait de sa voiture.

Ant a demandé à son partenaire dans le crime: “Qu’est-ce que ça fait d’avoir ton anniversaire le jour de I’m A Celebrity?”

“C’est bizarre n’est-ce pas ? !”, a répondu Dec.

Ils ont également filmé Dec ouvrant ses cadeaux.

Ant lui a offert des paquets de Biltong – de la viande séchée très populaire en Afrique du Sud.

Ils ont sous-titré le message: “Joyeux anniversaire Dec!

“Nous n’avons généralement pas la chance de célébrer l’anniversaire de Dec pendant qu’il est à #ImACeleb. Espérons qu’il ne mordra pas plus qu’il ne peut mâcher… #ItsAllGoneBiltong.

Les présentateurs ont partagé une vidéo du parc national Kruger, où la version australienne de I’m A Celeb est tournée.

Dec a déclaré à ses abonnés: “Nous avons des nouvelles. C’est probablement le secret le moins bien gardé de la télévision.

« Mais nous pouvons confirmer que nous faisons une série très spéciale de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here ! en Afrique du sud. Regardez ce joint.

Ant a plaisanté: “Personne ne me l’a dit” ajoutant: “Nous sommes ici, n’est-ce pas?”

Dec a déclaré: “Ce seront vos célébrités préférées des 20 dernières années qui reviendront le faire une fois de plus en Afrique du Sud.”

Ant a demandé: “Mais allons-nous en Australie, Declan?”

Il a répondu : « Oui, nous le sommes. Cette année nous y retournons. Normal Australie 2022 et Afrique du Sud 2023. »

Le line-up est en partie entouré de secret bien qu’Amir Khan, Paul Burrell et Helen Flanagan soient tous connus pour être impliqués.

