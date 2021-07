Ant Anstead se sent «en feu» alors qu’il «sort avec bonheur» avec Renee Zellweger tandis que l’ex Christina Haack passe à autre chose avec un nouveau petit ami

ANT Anstead a déclaré qu’il se sentait » en feu » alors qu’il » sortait avec bonheur » avec Renee Zellweger tandis que son ex-femme Christina Haack partait avec son nouveau petit ami, Joshua Hall.

Le co-animateur a peut-être trouvé son match parfait dans Renée, 52 ans, alors que la romance du couple se réchauffe.

Ant Anstead est enthousiasmé par la vie depuis qu’il a commencé à sortir avec Renee Zellweger[/caption]

Ant et Renee se sont rencontrés sur le tournage d’une nouvelle émission qu’il co-anime[/caption]

Une source révélée à USWeekly qu’Ant est enthousiasmé par son avenir avec l’actrice et cela se voit dans son humeur exaltante.

« Il est excité par la vie et excité en général. »

L’homme de 42 ans coanimera une nouvelle émission Discovery+, Joyride de l’IOU de célébrité, dans laquelle sa petite amie fera une apparition.

« Cela peut être en partie dû au fait qu’il sort avec Renée, mais il était définitivement excité à l’idée de faire ce projet et il semble excité de faire tous les différents projets sur lesquels il travaille.

Une source a déclaré à USWeekly qu’Ant est super heureuse[/caption]

Un initié a déclaré qu’ils sortaient officiellement maintenant[/caption]

« Vous pouvez dire qu’il est dans une bonne position dans sa vie – il est super heureux. Il a l’air d’être en feu. Il est là où il veut être et fait bouger les choses.

La collaboration est dite comment la relation du couple s’est épanouie, tel que rapporté par TMZ.

Une source a déclaré au point de vente qu’après que le nouveau couple « a filmé leur épisode, elle est en fait revenue sur le plateau à un moment donné pour déposer des bottes de travail pour Ant ».

Bien que l’initié n’ait pas révélé quand leur romance a commencé, ils ont ajouté qu’ils « sortaient officiellement maintenant ».

La nouvelle de la relation intervient quelques jours après que Ant a finalisé son divorce avec Christina Haack[/caption]

Un juge californien a signé la dissolution de leur mariage[/caption]

Les nouvelles de la relation de Renee et Ant sont arrivées quelques jours seulement après la star de télé-réalité a finalisé son divorce avec la star de Flip or Flop Christina Haack, 37.

Selon un dossier juridique obtenu par TMZ, un juge californien a approuvé la dissolution de leur mariage.

Une source a déclaré au point de vente que les coparents se sont « mis d’accord en privé sur le partage de leurs actifs et de leurs biens ».

L’ex-couple partagera la garde de leur fils d’un an, Hudson, et Ant a également deux enfants, Amélie, 17 ans, et son fils Archie, 15 ans, de son précédent mariage avec Louise Anstead.

Ant et Christina partagent la garde de leur fils d’un an, Hudson[/caption]

Ant a déclaré dans une interview précédente qu’il n’avait pas pris la décision de divorcer[/caption]

Christina a aussi des enfants de son précédent mariage avec Tarek El Moussa, Taylor, 10 ans, et Brayden, cinq ans.

En 2020, Ant a parlé de son divorce à Gens, disant qu’il n’a pas pris la « décision ».

«Je pense que tout le monde sait que ce n’était pas ma décision. Si vous demandez à quelqu’un qui me connaît bien, il sait que je me donne pleinement.

Christina a également partagé la nouvelle l’année dernière dans un post Instagram qui disait : « Ant et moi avons pris la difficile décision de nous séparer.

Christina a depuis évolué avec Joshua Hall[/caption]

Le couple a passé des vacances ensemble au Mexique[/caption]

« Nous sommes reconnaissants les uns envers les autres et comme toujours, nos enfants resteront notre priorité. Nous apprécions votre soutien et demandons le respect de la vie privée pour nous et notre famille alors que nous naviguons dans l’avenir. »

Christina a depuis évolué avec son nouveau beau Joshua Hall, 40 ans, avec qui elle sortirait depuis quelques mois.

Christine et Josué est parti en vacances romantiques au Mexique où ils ont documenté leur voyage.

La star du Flip ou du Flop filmé leur suite de luxe qui comprenait un balcon en front de mer avec une balançoire et des chaises longues pour se détendre.

Ils ont profité de vacances reposantes dans une suite de luxe[/caption]





Le bungalow de trois étages était rempli de coins et de recoins qui offraient une vue spectaculaire sur l’océan.

Christina et son homme se sont également livrés à un beau repas sous une végétation mexicaine luxuriante alors qu’elle disait à ses abonnés que c’était « le dîner le plus fantaisiste / romantique ».

La star de télé-réalité a clôturé ses histoires avec un joli selfie alors qu’elle souriait avec sa nouvelle aventure.

Une source a déclaré que Ant est là où il veut être[/caption]