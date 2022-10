Ant Anstead riposte aux critiques après avoir publié des photos de son fils au milieu d’une bataille acharnée pour la garde avec l’ex Christina Hall

Ant Anstead s’est défendu après avoir été critiqué pour avoir publié des photos de son fils de trois ans, Hudson, au milieu de son âpre bataille pour la garde avec son ex-femme Christina Hall.

L’animateur de “Wheelers Dealers”, âgé de 43 ans, a fait face à un contrecoup en ligne après avoir publié des photos Instagram d’Hudson jeudi, bien qu’il ait critiqué Hall, 39 ans, devant le tribunal pour avoir partagé des images de leur tout-petit sur les réseaux sociaux.

Les utilisateurs d’Instagram ont rapidement afflué vers les commentaires pour accuser Anstead d’hypocrisie et le natif britannique a riposté à certains de ses détracteurs dans les réponses.

“Elle peut publier autant de photos organiques qu’elle le souhaite. Veuillez faire vos recherches sur les faits et revenez pleinement informé. X”, a-t-il déclaré à un détracteur, après que plusieurs utilisateurs aient déclaré qu’il était “injuste”.

Plusieurs fans d’Anstead sont venus à sa défense en soulignant que Hall avait présenté Hudson dans des publicités payantes sur son compte Instagram.

L’EX ANT ANSTEAD DE CHRISTINA HAACK RÉUNIT SES TROIS ENFANTS POUR LA PREMIÈRE FOIS EN PLUS DE DEUX ANS: “LE CŒUR EST PLEIN”

“L’enfance de Hudzo n’est pas à vendre. En tant que père, je continuerai à me mobiliser pour lui x”, a-t-il déclaré à un utilisateur d’Instagram.

Un commentateur a accusé Anstead d’utiliser également Hudson pour promouvoir ses entreprises, notant que son fils est apparu sur des photos avec des voitures Radford Motors, une marque automobile sur mesure qu’il a cofondée.

“Personne n’achète une supercar à 500 000 $ parce que hudzo était sur une photo”, a-t-il rétorqué. “Je l’ai même tenu à l’écart de l’émission de télévision (malgré qu’on me l’ait demandé à plusieurs reprises).”

Un autre critique a déclaré à Anstead qu’il méritait “toute l’ombre que vous obtenez” et qu’il aurait dû régler leurs différends en privé plutôt qu’au tribunal. L’utilisateur s’est demandé s’il avait un “agenda caché”, ajoutant que “je suis désolé pour la merde que Hudson verra quand il vieillira”.

“Il lira la lettre privée que je lui ai écrite le 21 avril une semaine avant que je ne le remplace”, a répliqué Anstead. “Elle a eu 25 semaines pour accepter de ne pas l’exploiter. Elle a enfin x.”

Lorsqu’un fan a demandé comment il gérait toute la haine des médias sociaux, il a dit qu’il devait “en rire en fait”.

“La mentalité de troupeau non informée est révélatrice de notre climat actuel”, a-t-il poursuivi. “Si quelqu’un me disait il y a 25 semaines ‘reçois des critiques de la part d’un groupe de Karen en échange que Hudzo ne soit pas exploité pour de l’argent’, j’accepterais cet accord ! X.

Anstead et l’hôte de “Christina on the Coast” ont divorcé en juin 2021, mais ont été enfermés dans un différend de garde très médiatisé sur Hudson.

Selon des documents obtenus par Fox News Digital, le présentateur de télévision a exprimé des inquiétudes quant à l’utilisation de l’image d’Hudson pour du contenu payant, ainsi que sur un plateau de production télévisuelle.

Le message d’Anstead, qui présentait des photos d’Hudson avec son grand-père, vient après que Hall a déclaré qu’Hudson n’apparaîtrait plus sur ses réseaux sociaux.

“Je suis mentalement épuisé par les récentes fausses accusations portées contre moi. Le père d’Hudson a tenté de retourner ma famille, mes amis et mes fans contre moi par des tactiques de manipulation et de fausses informations”, le spécialiste de la rénovation domiciliaire écrit sur Instagram.

“Cela a eu un grand impact sur moi et ma famille. Pour cette raison, j’ai pris la décision de ne plus présenter Hudson sur Instagram, mes émissions de télévision ou toute plateforme sociale jusqu’à ce qu’il soit assez âgé pour prendre cette décision par lui-même.”

“Le père d’Hudson a clairement indiqué via ses documents publics au tribunal qu’il utilise Instagram pour évaluer le type de parent que je suis, car c’est le seul accès qu’il a à ma vie personnelle. C’est le cas depuis juillet 2020. C’est inutile pression pour une plateforme qui est censée être utilisée pour partager des moments choisis, plutôt qu’un outil de jugement… d’autant plus qu’il s’agit d’une toute petite fraction de ma vie personnelle car le reste est gardé entre moi et ma famille.

L’ancien de Flip or Flop a ajouté : “Ma collection personnelle de photos sur mon téléphone et dans notre maison est remplie de souvenirs de mes enfants, donc Hudson ira très bien sans que sa présence soit affichée sur un forum public. Merci à tous les gens qui peut voir au-delà des bêtises qu’on me lance. Je suis et resterai TOUJOURS une mère protectrice.

Christina portait autrefois son nom de jeune fille “Haack”, mais elle a pris le nom de famille de son mari Josh Hall lorsqu’ils se sont mariés en avril. Josué Hall. Anstead sort avec Renee Zellweger après leur rencontre sur le plateau de son émission “Celebrity IOU Joyride” l’année dernière.

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.