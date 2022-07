Ant Anstead jaillit sur sa petite amie Renee Zellweger dans un joli post Instagram: “Pure”. Classer.’

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ant Anstead a partagé une douce photo de sa petite amie Renee Zellweger ce week-end.

Anstead a publié une photo des deux assis sur des chaises dans une zone sablonneuse. Le couple portait des lunettes de soleil et semblait profiter du temps à l’extérieur.

“Cette dame”, a-t-il légendé la photo avant d’ajouter un visage souriant avec des emoji de cœurs. “Pur. Classe.”

Anstead, 43 ans, et Zellweger, 53 ans, ont été liés pour la première fois en juin 2021.

ANT ANSTEAD PARLE DE LA ROMANCE DE RENEE ZELLWEGER, ADMET QU’ILS L’ONT “GARDÉ UN SECRET PENDANT UN TEMPS”

Les deux se sont rencontrés lors du tournage de “Celebrity IOU: Joyride” en mai 2021, selon le magazine People.

Anstead et Zellweger se sont liés d’intérêts communs.

“Parfois, deux personnes se rencontrent et cliquent, et le moment est venu”, a déclaré un initié à People à l’époque. “Renée est créative… et aime souvent les gars qui sortent des sentiers battus. Elle est intelligente, réfléchie et cherche toujours à élargir ses horizons et à nourrir ceux qui l’entourent.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Les deux sont privés et n’aiment pas l’examen public, ils ont donc cela en commun”, a ajouté la source. “C’est un gars créatif avec beaucoup d’intérêts, et elle aime écrire et produire, donc ils ont des choses à se dire quand ils sont ensemble.”

La relation entre Zellweger et Anstead a d’abord attiré l’attention du public après l’acteur finalisé son divorce avec la star de “Flip or Flop” Christina Haack.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Haack a annoncé pour la première fois sa séparation d’Anstead en 2020.

Zellweger était précédemment sorti avec la star country Kenny Chesney et l’acteur Bradley Cooper.