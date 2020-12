Ant Anstead a expliqué comment il avait fait face à la « scission dévastatrice » de son ex-épouse Christina Anstead.

L’hôte de Wheeler Dealers, 41 ans, s’est séparé de la star de HGTV Christina, 37 ans, en septembre après moins de deux ans de mariage et un an après la naissance de leur fils Hudson.

Ant a déclaré qu’il s’était retrouvé dans un «endroit très sombre» et qu’il avait perdu 20 livres de poids alors que le stress avait nui à son alimentation et à son sommeil.

S’adressant à People, Ant a déclaré que « chaque jour est une amélioration » et que la scission a été un « grand succès ».

Il a également parlé de la façon dont il a perdu du poids et de l’effet que la scission a eu sur lui mentalement.







(Image: Ant Anstead / Instagram)



Ant a poursuivi: « Cela m’a vraiment frappé fort. L’impact sur moi, mon sommeil, mon alimentation, mon stress, cela a montré.

«Mais j’ai atteint ce tournant où j’allais habiter dans l’obscurité ou j’allais simplement me gifler plusieurs fois et dire: ‘Réveillez-vous; vous êtes incroyablement béni. Concentrez-vous sur toutes les grandes choses. »

Ceci a été réalisé grâce à un cours en ligne de 35 jours sur la «récupération après rupture» ainsi qu’une retraite de trois jours basée sur la foi, afin qu’il puisse se concentrer sur sa santé mentale et son bien-être.

Il a dit que cela fonctionnait à merveille car cela l’a aidé à comprendre « personne ne me contrôle à part moi. C’est à moi de me responsabiliser et de réaliser à quel point je suis digne de guérir. »







(Image: Ant Anstead / Instagram)



Ant a déclaré que la scission était également «dévastatrice» pour ses enfants adolescents de son premier mariage car ils «aimaient Christina».

Il a dit à propos d’Amélie, 17 ans, et d’Archie, 14 ans, qu’ils « sont vraiment mes meilleurs amis » et que « c’était un appel FaceTime très, très difficile » quand il a annoncé la nouvelle de la scission.

Le présentateur de télévision a déclaré que passer du temps avec Hudson, 16 mois, « a rempli mon cœur. Il m’a vraiment sauvé. »

Ils ont passé Noël ensemble en Arizona et Ant a déclaré: « Lui et moi avons cette relation vraiment incroyable entre nous.

«Nous avons ce lien père-fils et, je vous le dis, c’est l’un des enfants les plus cool du monde.

Ant et Christina ont commencé à sortir ensemble en 2017 et il espère pouvoir maintenir une relation avec ses enfants – sa fille Taylor, 10 ans, et son fils Brayden, cinq ans, qu’elle partage avec son premier mari Tarek El Moussa.

Ant a déclaré: « J’espère que nous aurons toujours une relation. S’ils ont besoin de moi, je serai là en un clin d’œil.

«Les cinq enfants sont la première priorité.»

