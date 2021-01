Fourmi Anstead s’exprime et remet les pendules à l’heure.

le Concessionnaires Wheelers l’hôte a parlé Personnes plus tôt cette semaine pour discuter de sa récente séparation de la star de Flip ou Flop Christina Anstead.

« Je pense que tout le monde sait que ce n’était pas ma décision », a-t-il déclaré au magazine. « Cela m’a vraiment frappé fort. » Il a ajouté plus tard: « Si vous demandez à quelqu’un qui me connaît bien, ils savent que je me donne pleinement. J’avais tellement d’amour pour elle. »

Comme les fans se souviendront peut-être, le Christina sur la côte star a annoncé sa séparation d’avec Ant en septembre. La nouvelle est venue moins de deux ans après que le couple se soit marié lors d’un mariage top secret.

« Ant et moi avons pris la difficile décision de nous séparer », a écrit la mère de trois enfants. «Nous sommes reconnaissants les uns envers les autres et comme toujours, nos enfants resteront notre priorité. Nous apprécions votre soutien et demandons la confidentialité pour nous et notre famille alors que nous naviguons dans l’avenir.

Après la séparation, le fier papa a parlé de la rupture sur Instagram, en écrivant: « Quiconque me connaît vraiment sait que je n’aime pas partager publiquement des affaires privées. Je suis resté silencieux tout en gardant espoir. Je ne nous ai jamais abandonnés. . Je prie que la décision de Christina lui apporte le bonheur. «