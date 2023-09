Ansu Fati rejoint Brighton avec un prêt d’une saison depuis Barcelone

Brighton l’a encore fait en garantissant les jeunes talents puisque les Seagulls ont acquis le célèbre international espagnol Ansu Fati grâce à un prêt d’une saison de Barcelone, mais sans clause d’achat.

Il semblerait que l’équipe de Premier League paiera 80 pour cent de son contrat avec Barcelone, ce qui équivaut à environ 160,00 livres par semaine, au cours des 10 prochains mois jusqu’à fin juin prochain, pour un total de 7 millions de livres.

Dans un communiqué officiel publié sur son site Internet, Barcelone a déclaré : « Ansu Fati poursuivra son développement footballistique en Premier League après avoir passé ses années de formation au Barça. »

Cette décision est une surprise à une époque où Barcelone semblait déterminé à conserver son noyau de jeunes talents et à construire l’avenir. Pourtant, il semble que le jeune veuille pour le moment emmener ses talents ailleurs, loin du manager Xavi Hernandez.

Le patron de Brighton, Roberto De Zerbi, a déclaré : « C’est une bonne affaire pour nous tous. Je suis sûr qu’Ansu nous aidera à atteindre un nouvel objectif et nous pouvons l’aider à revenir au niveau qu’il mérite. »

Ansu, qui a disputé 36 matches de Liga la saison dernière alors que Barcelone remportait son premier titre depuis quatre ans, a rejoint la célèbre académie du club, La Masia, à l’âge de 10 ans.

Lors de sa première saison avec les Blaugranas en 2019-20, Fati a disputé 33 apparitions, dont 15 en tant que titulaire, marquant huit buts et fournissant une passe décisive. De plus, il a établi une série de records : le plus jeune titulaire de l’histoire de Barcelone et le plus jeune joueur à marquer et à fournir une passe décisive lors d’un match de championnat, entre autres.

Fati espère remettre sa carrière sur les rails à Brighton après quelques années difficiles à Barcelone, où il a été en proie à des blessures et était apparemment tombé en disgrâce auprès de Xavi.

L’international espagnol arrive en Premier League à la recherche de minutes régulières après avoir perdu de son importance au Camp Nou et avoir débuté les trois premiers matchs de la saison de Barcelone sur le banc.