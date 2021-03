L’attaquant barcelonais Ansu Fati a reçu les clés d’un tout nouveau Cupra Formentor, mais il lui faudra un certain temps avant de pouvoir le sortir pour un tour. SIÈGE

Ansu Fati est l’un des joueurs les plus mobiles au monde, avec la carrière du prodige de Barcelone qui va de mieux en mieux.

Après avoir fait son chemin dans le cadre de la première équipe au Camp Nou et être devenu le plus jeune joueur à marquer en Ligue des champions et à marquer un but international senior pour l’Espagne, l’attaquant de 18 ans est sur le point de franchir le seuil du grand. temps.

2 Liés

Fati commence également à attirer l’attention au-delà des royaumes du football, avec des marques désireuses de s’associer à l’une des étoiles montantes les plus prometteuses du jeu. En effet, le jeune s’est inscrit pour devenir ambassadeur de Cupra, le constructeur automobile espagnol pour sa deuxième année en tant que partenaire officiel de Barcelone.

« Chez Cupra, nous nous identifions fortement à la carrière d’Ansu Fati, un jeune homme aux racines modestes qui se bat pour ses rêves et inspire les nouvelles générations de Barcelone avec audace et ambition », a déclaré le président de Cupra Wayne Griffiths, tout naturellement, dans un communiqué de presse. « En peu de temps, la marque et le footballeur se sont frayé un chemin dans le monde de l’automobile et du football grâce à leur caractère anticonformiste et leur volonté d’évolution constante.

« Ansu veut faire une différence et aider la société à évoluer, il fera donc partie d’un groupe de jeunes challengers avec qui Cupra vise à être l’impulsion de la transformation à l’ère de l’électrification »

Lancez une nouvelle ère avec @ANSUFATI, la star du football du FC Barcelone. Bienvenue à CUPRA! ➡️ https://t.co/eqlwfIJYNi pic.twitter.com/gmPZrwgJP4 – CUPRA (@CUPRA) 24 mars 2021

«Chez Cupra, nous nous identifions fortement à la carrière d’Ansu Fati, un jeune homme aux racines modestes qui se bat pour ses rêves et inspire les nouvelles générations de Barcelone avec audace et ambition», a déclaré Wayne Griffiths, président de la marque.

« En peu de temps, la marque et le footballeur se sont frayé un chemin dans le monde de l’automobile et du football grâce à leur caractère anticonformiste et leur désir d’évolution constante.

« Ansu veut faire une différence et aider la société à évoluer, il fera donc partie d’un groupe de jeunes challengers avec qui Cupra vise à être l’impulsion de la transformation à l’ère de l’électrification »

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Fati a visité la base du fabricant à Martorell, en Catalogne, et a même configuré son propre Cupra Formentor, qui lui a été donné dans le cadre de l’accord de parrainage avec le club.

Cependant, il y a une petite pierre d’achoppement en ce qui concerne l’accord naissant de Fati avec Cupra: il ne détient pas encore de permis de conduire.

Fati a atteint l’âge minimum légal pour conduire en Espagne lorsqu’il a célébré son 18e anniversaire le 31 octobre de l’année dernière. Cependant, à peine une semaine plus tard, il a subi une déchirure du ménisque au genou lors d’une victoire 5-2 contre le Real Betis et la blessure a nécessité une intervention chirurgicale. Il est resté à l’écart depuis et, des sources ont confirmé à ESPN qu’il n’avait pas été en mesure de passer son examen de conduite pendant sa convalescence.

Donc, pour le moment du moins, le prodige du Barca devra se contenter de poser près de sa nouvelle voiture flashy et de s’asseoir au volant sans allumer le moteur.

Kai #Havertz se rapproche encore plus de la fin de l’école!

📓📚✏️🤓 Il a ses examens de sortie à venir et nous lui souhaitons la meilleure des chances! 🍀 pic.twitter.com/3REZmRiLIU – Bayer 04 Leverkusen (@ bayer04_en) 26 avril 2017

Au moins, Fati n’est pas la première étoile montante à être trop jeune pour son bien. Au cours de ses premières années chez Bayer Leverkusen, Kai Havertz a été contraint de rater un match à élimination directe de la Ligue des champions contre l’Atletico Madrid parce que le joueur de 17 ans a dû passer « des examens importants à l’école » le lendemain.

En 2018, Christian Pulisic a été contraint de renoncer au prix de « l’homme du match » alors qu’il avait joué hors de sa peau pour le Borussia Dortmund lors d’un match de l’International Champions Cup contre Liverpool. Malheureusement pour Pulisic, le jeu a eu lieu aux États-Unis, ce qui signifie que la star de 19 ans était en dessous de l’âge légal de consommation d’alcool local (21 ans) et n’a donc pas été autorisée à accepter le prix, qui était sponsorisé par Heineken.

À l’époque des beaux jours de la Premier League, une bouteille de champagne était le bonus standard offert à tout joueur réputé avoir été l’homme du match. Il est vite devenu évident que l’alcool n’était peut-être pas un cadeau approprié à offrir aux joueurs, d’autant plus qu’une succession d’adolescents étaient obligés de le donner.

Gareth Bale (17) a remis une bouteille de champagne à son coéquipier senior de Southampton, Andrew Surman (18), tandis que le jeune d’Arsenal Jack Wilshere (alors âgé de seulement 16 ans) l’a donné à sa mère après avoir réalisé une performance stellaire contre Wigan en Coupe de la Ligue en 2008.

Peut-être plus célèbre, Federico Macheda n’a pas pu profiter de la récompense pour ses débuts étonnants à Manchester United en 2009, lorsque l’attaquant de 17 ans est sorti du banc pour marquer un brillant et vital vainqueur du temps d’arrêt contre Aston Villa. Le camée dramatique de l’Italien lui a valu les honneurs de l’homme du match, mais c’est Gary Neville qui a donné le champagne après l’avoir remis au nom de son coéquipier junior.