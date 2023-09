Ansu Fati : Brighton signe un prêt de l’attaquant espagnol de Barcelone le jour de la date limite de transfert | Actualités footballistiques

Brighton a finalisé la signature d’Ansu Fati prêté par Barcelone.

L’international espagnol de 20 ans a signé un prêt d’une saison à l’American Express Community Stadium, mais aucune option d’achat n’est incluse dans l’accord.

Fati a fait plus de 100 apparitions pour les géants de la Liga depuis ses débuts à l’âge de 16 ans en août 2019.

Le patron de Brighton, Roberto De Zerbi, a déclaré : « C’est une bonne affaire pour nous tous. Je suis sûr qu’Ansu nous aidera à atteindre un nouvel objectif et nous pouvons l’aider à revenir au niveau qu’il mérite. »

Ansu, qui a disputé 36 matches de Liga la saison dernière alors que Barcelone remportait son premier titre depuis quatre ans, a rejoint la célèbre académie du club, La Masia, à l’âge de 10 ans.

Le joueur de 20 ans a connu de nouveaux succès en remportant la Super Coupe d’Espagne, ainsi que la Ligue des Nations de l’UEFA avec l’Espagne la saison dernière. Il a également participé à deux Coupes du Monde de la FIFA avec l’Espagne, qu’il a représentée neuf fois au niveau senior, marquant deux buts.

Le directeur technique de Brighton, David Weir, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Ansu au club. Il est l’un des jeunes joueurs les mieux notés au monde et arrive avec une expérience impressionnante tant au niveau national qu’en compétition européenne, malgré son âge. .

« Cette saison est la plus grande de l’histoire du club et nous sommes vraiment heureux qu’un joueur de la qualité d’Ansu en fasse partie. Nous lui donnerons l’opportunité de s’intégrer dans l’équipe et de s’habituer à travailler avec Roberto. , mais naturellement nous sommes ravis de le voir dans une chemise Brighton. »

Suivez Deadline Day avec Sky Sports

Qui sera en mouvement lors du dernier jour du mercato avant sa fermeture vendredi à 23 heures en Angleterre et à minuit en Ecosse ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts sur notre blog dédié Transfer Center sur les plateformes numériques de Sky Sports. Vous pouvez également suivre les tenants, les aboutissants et les analyses sur Sky Sports News.