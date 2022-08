Anson Williams, la star de “Happy Days”, révèle s’il envisagera un jour de redémarrer pendant la course à la mairie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Anson Williams a pensé à l’avenir.

L’acteur, qui a joué Potsie Weber dans “Happy Days”, a annoncé lors d’une réunion du conseil municipal le 28 juin qu’il avait l’intention de se présenter à la mairie d’Ojai, en Californie. Samedi, l’Ojai Valley News a annoncé que l’homme de 72 ans avait été officiellement confirmé par la ville comme candidat.

Cependant, la star n’a pas oublié ses racines de sitcom. Williams a gardé un lien de plusieurs décennies avec sa famille de télévision, ce qui a laissé les fans se demander s’il donnerait un jour sa bénédiction à un redémarrage. Alors que Williams est occupé à préparer ce qui, espérons-le, sera son prochain grand rôle, il n’a pas complètement exclu l’idée d’un projet potentiel sur la route.

“Oh, je ne sais pas”, a admis Williams à Fox News Digital. “Disons-le de cette façon – tout est possible. N’importe quelle façon nous pouvons être ensemble, que ce soit pour se réunir pour un match de baseball ou une nouvelle émission de télévision serait juste un cadeau phénoménal.”

“Qui aurait pensé que ce gamin de la classe moyenne inférieure finirait par être dans l’émission numéro un au monde?” Il a partagé. “Et non seulement cela, mais vous vous retrouvez avec quatre décennies d’amitié? Ce fut un tel plaisir d’être avec des personnes aussi talentueuses et prospères avec des cœurs encore plus grands qui se soucient vraiment de manière constante.”

Williams a salué “la magie” du créateur de “Happy Days”, Garry Marshall, décédé en 2016 à l’âge de 81 ans.

“C’est lui qui m’a inspiré à devenir un leader”, a déclaré Williams. “Il se souciait tellement de nous. Il a utilisé Paramount Studios comme une université pour nous. Il nous disait : ‘Vous êtes jeunes et célèbres, mais ne vous gênez pas. S’il y a quelque chose que vous voulez faire, faites-le. La renommée, ce n’est pas qui vous êtes. Profitez-en ici. Vous voulez en savoir plus sur l’écriture ? Je vous emmène dans la salle de l’écrivain. Vous voulez réaliser ? Je vais vous ouvrir un créneau. Vous voulez produire ? Je “Je vous laisserai observer les producteurs – tout ce que vous voulez. Mais utilisez votre temps à bon escient. Ne venez pas me dire que vous n’aimez pas votre loge.””

“Et je pense que c’est pourquoi tant d’entre nous sont toujours dans le métier”, a poursuivi Williams. “Il a inspiré tant d’entre nous à essayer autant de chapeaux. Il nous a encouragés à profiter de ce que nous avions à notre disposition. Il nous exhortait à ne pas devenir égoïstes simplement parce que nous sommes dans une émission de premier plan. Au lieu de cela, utilisez votre renommée ou quelle que soit la plate-forme que vous avez pour vous améliorer. Apportez quelque chose à la table. Mettez-vous en lumière, puis faites la lumière sur les autres. Et c’est pourquoi nous avons continué à faire tant de choses différentes avec succès. Il nous a donné une chance .”

Williams n’est pas le seul ancien élève de “Happy Days” à avoir pensé à un éventuel redémarrage.

En octobre 2021, le frère de Ron Howard, Clint, a demandé à revoir “Happy Days”. C’est alors que Ron Howard, qui jouait le rôle de Richie Cunningham, a suggéré qui pourrait assumer son rôle.

“Il y a ce gamin, sa carrière décolle vraiment alors qui sait, mais disons simplement que je pense que Jack Dylan Grazer serait génial”, a révélé l’homme de 68 ans sur Entertainment Tonight. “C’est Brian Grazer – mon partenaire chez Imagine Entertainment – son neveu. Mais le népotisme mis à part, je pense qu’il serait génial. Il serait un Richie Cunningham plus cool et plus branché. S’il est prêt à accepter le travail.”

Mardi, Williams a déclaré à Fox News Digital que le casting de “Happy Days” avait soutenu sa candidature à la mairie. Il fait face à l’actuel maire d’Ojai, Betsy Stix, qui se présente pour être réélu.

“Ça a été merveilleux”, a déclaré Williams. “C’est très rare d’avoir des amis aussi proches pendant 47 ans. C’est un groupe très spécial. … Je me souviens quand l’annonce a été faite, Henry [Winkler], qui pêche la truite dans l’Idaho, va immédiatement sur Twitter et dit : “Vous avez mon vote.” Ce n’était pas du tout prévu. Mais c’est à quel point nous formons une famille.”

“Nous nous soutenons”, a révélé Williams. “Ron [Howard] et Dony [Most] est immédiatement allé: ‘De quoi as-tu besoin, mon frère? Nous sommes avec vous.’ Je ne pourrais pas être plus reconnaissant. C’est ma famille. Immédiatement, ils se sont dit : ‘Qu’est-ce que je peux faire ? Comment puis-je aider?’ Ils ont toujours été là pour moi et je les aime tellement.”