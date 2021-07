Anshula Kapoor se fait tatouer avec sa demi-soeur Khushi Kapoor, écrit « Je t’aime en morceaux »

Khushi Kapoor et Anshula Kapoor ont fait tomber les mâchoires en révélant leurs tatouages ​​​​assortis.

Les demi-sœurs se sont fait tatouer en s’inspirant des pièces d’un puzzle.

Prenant sur Instagram, Anushla Kapoor a partagé une photo sur laquelle elle et Khushi Kapoor sont vues debout avec leurs tatouages ​​​​en focus.

Partageant la photo, Anshula a écrit dans la légende: « Je t’aime en morceaux @khushi05k hehe #Punny #CozWeFitTogether. »

Khushi s’est rendu dans la section des commentaires et a dit: « Je t’aime », avec quelques émojis cardiaques.

La sœur d’Arjun Kapoor, Anshula Kapoor, a récemment expliqué comment elle avait géré la mort de leur mère. Partageant un aperçu de l’interview, Arjun l’a appelée sa force et sa vie.

Dans une récente interview avec Hindustan Times, Anshula Kapoor a affirmé que longtemps après la mort de sa mère, elle se sentait souvent coupable après avoir éprouvé une émotion autre que la mélancolie.

« Le temps vous aide à façonner votre vie autour de cette perte, mais il est toujours là. Pendant la première ou les deux premières années, chaque fois que je riais, chaque fois que je me sentais heureux, ou toute émotion qui n’était pas une émotion triste, elle était immédiatement suivie par Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon (de s’en occuper), et il n’y a rien de mal à demander de l’aide de l’extérieur », a déclaré Anshula dans son interview.

Pour les inconnus, Anshula Kapoor et Arjun Kapoor sont les enfants de Boney Kapoor et de sa première épouse Mona Kapoor tandis que Boney avait Khushi Kapoor et Janhvi Kapoor avec sa deuxième épouse, l’acteur décédé Sridevi.