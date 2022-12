Anshula Kapoor laisse tomber une photo romantique avec son petit ami rumeur Rohan Thakkar de Thaïlande

Anshula Kapoor a partagé des photos de vacances en Thaïlande avant son anniversaire. Elle a accompagné le scénariste Rohan Thakkar sur une photo romantique alors qu’ils étaient tous les deux à un concert de Maroon 5. Bien qu’ils n’aient pas publiquement reconnu leur relation, Anshula et Rohan seraient en couple.

Anshula a publié un certain nombre d’images et de vidéos. Elle a fait une apparition en bougeant et en prononçant la chanson populaire du groupe, Love Somebody. Elle était également accompagnée sur la chanson Don’t Wanna Know par un copain.





Elle a également inclus un instantané d’elle-même tenant la main de Rohan autour de sa taille. Avec de larges sourires sur leurs visages, ils échangèrent des regards. Anshula portait un pantalon rose fuschia et un corset blanc pour l’occasion. En revanche, Rohan est apparu décontracté dans un t-shirt et un pantalon.

Anshula a écrit sur Instagram : “Le mois des anniversaires a commencé en fanfare !!! J’ai tellement dansé, j’avais besoin d’un massage des pieds à 1h du matin pour couronner le tout !!. Jamais dans mes rêves les plus fous, je n’aurais pensé porter un corset et m’amuser dedans !! merci @leaclothingco pour le corset le plus confortable et le plus chic !! vous êtes tous géniaux @ruchikrishnastyles, mon frère, c’est une sorte d’histoire d’amour pour toujours avec vous Objectifs de la liste de seau #Maroon5 #AboutLastNight.

La sœur d’Arjun Kapoor, Anshula Kapoor, est née de Boney Kapoor et de sa première épouse, Mona Shourie Kapoor, décédée en 2012. Elle est également la demi-sœur de Janhvi Kapoor et Khushi Kapoor, avec qui elle entretient une relation étroite.

Anshula Kapoor a partagé une publication Instagram pour encourager les utilisateurs à s’embrasser physiquement. Elle a partagé une photo d’elle en bikini se relaxant dans une piscine. Elle a pris la pose pour la caméra par une journée ensoleillée.

Une partie de son message disait : « Il y a 3 mois, je me souviens avoir eu une conversation avec @priyamganeriwal à propos de maillots de bain, et je me souviens lui avoir dit que je ne porterais jamais de bikini, je ne pouvais tout simplement pas le retirer et je n’ai pas le confiance d’être à l’aise dans un. Sa réponse était simple : « pourquoi pas ? Je pense que tu devrais totalement en porter un ».